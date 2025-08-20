Maria de Fátima é desmascarada em 'Vale Tudo' e Afonso a expulsa de casa

Por essa, Maria de Fátima (Bella Campos) não esperava. Em cenas que vão ao ar no capítulo desta quinta-feira (21) de "Vale tudo", Afonso (Humberto Carrão) será surpreendido por Sardinha (Lucas Leto), que apresenta provas de que a filha de Raquel (Taís Araújo) ainda mantém um envolvimento com César (Cauã Reymond).

Chocado, o herdeiro começa a juntar as peças e percebe que pode ter sido manipulado em diversas situações, incluindo o polêmico jantar entre Solange (Alice Wegmann) e sua mãe.

Desconfiado, Afonso vasculha o quarto da esposa e encontra uma conta de um apart-hotel. Sem perder tempo, decide ir até o local e flagra Maria de Fátima ao lado do amante. Tomado pela fúria, o rapaz parte para cima de César, iniciando uma discussão explosiva.

De volta à casa de Celina (Malu Galli), Afonso coloca a esposa contra a parede. Sem saída, Maria de Fátima admite que se casou apenas por interesse no dinheiro da família. Arrasado com a revelação, ele não pensa duas vezes e ordena que ela faça as malas imediatamente e deixe sua vida para sempre.