Maria de Fátima tentará fazer Solange perder bebês em 'Vale tudo'

No capítulo desta segunda-feira (18) de "Vale Tudo", Raquel (Taís Araujo) presencia uma cena impactante ao ver Maria de Fátima (Bella Campos) ser levada às pressas para o hospital. A jovem, em um ato desesperado, se joga da escadaria do Teatro Municipal, acreditando que isso poderia mudar completamente o rumo de sua vida.

A atitude da vilã é motivada após Celina (Malu Galli) mentir para ela que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e ameaçar contar ao sobrinho que ela é amante de César (Cauã Reymond).

Na unidade de saúde, Maria de Fátima entra em pânico ao descobrir que seu gesto não impactou a gravidez. A médica revela a Afonso que sua esposa está esperando um filho, deixando o rapaz em choque. Pouco depois, Celina confronta a vilã, enquanto Afonso percebe o sumiço de uma importante pasta com relatórios da TCA.

Desconfiada e revoltada, Fátima comenta com César que os gêmeos que Solange (Alice Wegmann) espera podem, na verdade, ser filhos de Afonso. Para confirmar suas suspeitas, suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame apresentado por Celina é falso.

Determinada a tirar Solange do caminho, Maria de Fátima prepara mais um plano cruel. Enquanto César distrai Sardinha (Lucas Leto) e Solange na Tomorrow, a vilã invade a casa da diretora de criação e manipula seus medicamentos, com o objetivo de provocar a perda dos bebês.