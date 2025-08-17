Diário do Nordeste
Com câncer, Afonso Roitman raspa a cabeça em 'Vale Tudo'; veja mudança de visual

Humberto Carrão gravou a cena neste sábado (16)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A doença do herdeiro não fez parte da trama original (1988), mas promete agitar a reta final do remake
Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Afonso Roitman, personagem de Humberto Carrão em "Vale Tudo", vai ser surpreendido com o diagnóstico de leucemia mieloide. Durante o tratamento da doença, o personagem tem o cabelo raspado. As cenas, gravadas neste sábado (18), devem ir ao ar já no mês de agosto. 

Já separado da esposa, Maria de Fátima (Bella Campos), o herdeiro de Odete Roitman se reaproxima de Solange (Alice Wegmann). E as emoções para Afonso não param por aí. Solange deve revelar que ele é o pai dos gêmeos que ela está esperando, enquanto o acompanha no enfrentamento da quimioterapia.

De acordo com Nara Boechat, da Veja, Solange, aliás, é quem raspa o cabelo do amado em casa. O ator, de acordo com a jornalista, teria aceitado a proposta da mudança de visual sem nenhum problema.

O enredo do câncer de Afonso não fez parte da versão original da novela, exibida em 1988. E com o intuito de surpreender o público, a cena deve reproduzindo a sequência protagonizada por Carolina Dieckmann em “Laços de Família” (2000), quando a atriz raspou a cabeça porque Camila, sua personagem, enfrentava uma leucemia. 

Na trama, o triatleta deve apresentar os primeiros sintomas da leucemia logo em breve, quando ele abandona a mansão dos Roitman após descobrir armações da mãe e da esposa. 

A irmã de Afonso, Heleninha (Paolla Oliveira) será a primeira a notar os sinais do problema. Ela fica desesperada ao notar hematomas no braço do irmão. Ele apresentará ainda sangramentos nasais e tonturas. Durante o tratamento, de acordo com a coluna Play, do O Globo, o herdeiro precisará de um doador para sobreviver. 

Assim, a doença de Afonso promete funcionar como catalisador para grandes emoções da novela das nove, que se encaminha para a reta final. 

