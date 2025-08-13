Odete e César vivem romance tórrido em 'Vale tudo'

No capítulo desta quarta-feira (13) de "Vale Tudo", Odete Roitman (Debora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond) iniciaram um romance. A aproximação acontece depois que o modelo entrega à empresária vídeos íntimos gravados por Walter (Leandro Lima) durante o relacionamento dos dois.

Ciente do fim do namoro de Odete e Walter, César decide investir na vilã. Ao encontrá-lo, ela o reconhecerá como funcionário da TCA e questionará sua função na empresa:

"Consultoria. Eu sou bem versátil", responderá ele."Consultoria de quê? Vai mentir para mim?", retrucará Odete. "Vou! Vou mentir, enganar e ludibriar", dirá o modelo. "Eu gosto de gente que joga limpo o jogo sujo", responderá Odete.

Durante a conversa, César confessará que espera por esse momento desde o primeiro dia em que os dois se viram na TCA.

Guerra declarada

Nos próximos capítulos, com o novo romance, César colocará um ponto final em seu relacionamento com Fátima (Bella Campos). Ele deixará o apart-hotel e passará a viver com Odete em um hotel de luxo.

A empresária chegará a pedir que o modelo bloqueie Maria de Fátima nos aplicativos de mensagem. Insatisfeita, a filha de Raquel tentará chantagear Odete, exigindo dinheiro para não revelar o que sabe sobre ela, mas ouvirá um “não” da vilã.

Irada, Fátima decidirá seguir Odete em busca de algum trunfo e acabará fazendo uma descoberta bombástica: Leonardo (Guilherme Magoo) está vivo.