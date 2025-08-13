Diário do Nordeste
Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank teriam rompido amizade por divergências profissionais, diz jornalista

Segundo Gaby Cabrini, apresentadoras se afastaram após conflitos sobre cachês

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank abraçadas. São duas mulheres brancas, sendo uma loira e outra de cabelo castanho
Legenda: Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank apresentavam juntas o "Quem Pode, Pod"
Foto: Reprodução/X

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank teriam rompido a amizade após desentendimentos surgidos na época em que apresentavam juntas o podcast "Quem Pode, Pod!", segundo informações da jornalista Gaby Cabrini, do Fofocalizando.

De acordo com Cabrini, o afastamento começou por questões comerciais, incluindo divergências sobre a tabela de cachês e a participação em campanhas publicitárias. Uma fonte ouvida pela jornalista afirmou que Fernanda sentia falta de reconhecimento por parte de Giovanna em relação às suas conquistas fora do projeto em comum.

A situação também teria se agravado no campo pessoal. Fernanda, que é madrinha de Bless, filho de Giovanna e Bruno Gagliasso, percebeu um distanciamento da criança e não foi convidada para a festa de aniversário do afilhado no ano passado.

Além disso, teria estranhado a demora nas respostas às suas mensagens, episódio que, segundo a fonte, marcou o ponto final da relação. Atualmente, Fernanda apresenta o podcast "Grande Surto" e, embora já tenha comentado que não mantém mais tanta proximidade com a família Gagliasso, evita entrar em detalhes.

Em julho deste ano, ela falou sobre o afastamento no próprio videocast. “Acho que cobrei coisas que não deveria ter cobrado, atenção que poderia ter deixado para lá e que não percebi”, disse, garantindo não guardar mágoas.

