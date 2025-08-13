Mãe de Oruam relata primeira visita ao rapper na prisão: 'Vi meu filho sorrindo'

Mãe do rapper Oruam, Márcia Gama compartilhou detalhes emocionados sobre a primeira visita ao filho na prisão, realizada no último fim de semana, no Dia dos Pais. Segundo ela, o cantor, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, estava tranquilo e falou sobre fé durante o encontro.

“Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento. Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele... Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele. Teve um culto lá e ele falou para mim ‘mãe, é muito necessário o evangelho aqui’. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, relatou Márcia.

Oruam se tornou réu por tentativa de homicídio qualificado, junto com um amigo, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, após denúncia aceita pela juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a acusação envolve ataque contra policiais civis.

Juliette parabeniza Felca por vídeo sobre adultização de menores: 'Tem que ter coragem' A influenciadora revelou que já se incomodava com o tema há tempos Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br 13 de Agosto de 2025 - 10:25 Zoeira Legenda: Juliette elogiou a investigação que o youtuber realizou para o vídeo Foto: Reprodução/Instagram/Youtube Juliette Freire usou as redes sociais para comentar a repercussão do vídeo do influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças em plataformas digitais. Por meio dos stories nessa terça-feira (12), a cantora e apresentadora disse que está com o “coração leve”. “Era uma coisa que já me incomodava muito e eu ficava buscando respostas porque nada tinha sido feito ainda e o Felca fez assim, não poderia ter sido melhor. Tem que ter coragem, porque é delicado, sabemos nós”, disse Juliette. Em seguida, a paraibana elogiou a apuração da investigação que o youtuber realizou. “Ele fez quase uma investigação com detalhes de uma forma que todo mundo conseguiu ver, entender, não que não não fosse explícito, mas muito bom. Felca, muito obrigada”. Veja também Zoeira Felca anda com segurança e em carro blindado após denunciar sexualização de crianças Zoeira Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças Repercussão no Poder Público A apresentadora do Saia Justa lembrou que a repercussão provocou o envolvimento do Poder Público: “Trouxe o olhar do público para algo que acontecia. Acordou o Legislativo. Estou vendo muitas movimentações. Porque é isso que vai mudar de fato. A população está falando sobre isso e clamando por uma solução. Que haja limites sobre esse absurdo". O youtuber Felca publicou um vídeo em seu cana em que denuncia adultização de menores em perfis por influenciadores nas redes sociais. A publicação, feita no último dia 6 de agosto, já conta com quase 36 milhões de visualizações na plataforma. Entre os citados no vídeo, está Hytalo Santos. Paraibano assim como Juliette, ele é investigado pelo Ministério Público por exploração de menores. Com o grande impacto do vídeo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou uma mensagem em suas redes sociais no domingo (10) afirmando que vai pautar projetos sobre proteção de crianças em redes sociais ainda esta semana. Já o deputado federal Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, acionou o Ministério Público e solicitou a abertura de inquérito urgente e a avaliação de prisão preventiva de Hytalo Santos e de outros influenciadores que possam ter cometido os mesmos crimes.

Defesa

Desde que o filho passou a responder ao processo, Márcia tem usado as redes sociais para defendê-lo. Em um dos desabafos, afirmou: “Um amor que vence a dor e, mesmo ferido, continua amando. Amor que não desiste, que resiste, amor de Deus, mãe, e amor de filho. É um amor que não conhece muros, nem julgamentos. Sei que você vai sair dessa, meu filho. Eu te amo além dessa vida”.

Dias antes, ela declarou que o filho não é bandido e destacou a trajetória artística dele. “Desde a primeira música, o Mauro só entrega sucesso. Tudo o que ele lança é hit. Ele é um artista completo, reconhecido, respeitado no mercado musical. Ele movimenta a indústria, gera empregos, transforma vidas, sustenta famílias”, disse.

Márcia reconheceu que o rapper errou, mas ressaltou que ele teve coragem de se entregar e pedir perdão. Para ela, Oruam está sendo “massacrado” não apenas por seus atos, mas por ser filho de Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho. “Estão tentando criminalizar o meu filho pelo nome do pai. Vocês podem fazer tudo isso, mas mudar onde ele chegou vocês não vão conseguir. Ele venceu, e é duro para vocês aceitarem”, concluiu.