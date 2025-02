O nome de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, voltou aos holofotes após os delitos do filho dele, o rapper Oruam, ganharem destaque na imprensa. Nesta quarta-feira (26), o artista foi preso por ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das forças de segurança.

Nascido na favela de Vigário Geral, zona norte do Rio, Marcinho VP — ainda na primeira infância — se mudou para São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Logo em seguida, o pai dele foi assassinado.

Marcinho VP foi preso em agosto de 1996. Ele foi condenado a 36 anos de prisão por matar e esquartejar dois traficantes rivais.

Ele é casado com Márcia Nepomuceno - mãe de Oruam -, pai de seis filhos e avô de dois netos.

Infância

Conforme já noticiado pela imprensa, a mãe de Marcinho foi presa quatro vezes, e ele e os três irmãos foram criados por uma tia.

No livro de memórias que escreveu na cadeia, “O Direito Penal do inimigo/ Marcinho VP/ Verdades e posições”, Marcinho VP conta que "caiu no mundo do crime" aos 13 anos com a prática de assaltos. Na época, os delitos eram cometidos para conseguir dinheiro para comprar roupas de marca.

O auge da carreira criminosa, ainda fora da cadeia, deu-se nos anos 1990, quando o traficante se tornou o chefe do tráfico no Complexo do Alemão, ponto estratégico ao Comando Vermelho no tráfico de drogas, na zona norte carioca.

Preso em Porto Alegre

Marcinho VP foi processado e condenado por tráfico de drogas e homicídios no fim de agosto de 1996 em Porto Alegre.

Ele foi detido em uma ação comandada pelo detetive José Carlos Guimarães, então integrante da Divisão Regional Metropolitana 5 (Metropol 5) da Polícia Civil do Rio.

O policial passou quatro meses investigando o paradeiro de Marcinho. Segundo a imprensa registrou à época, a prisão gerou um pedido de desculpas do então governador do Rio, Marcello Alencar, ao então governador do Rio Grande do Sul, Antônio Britto, porque os policiais fluminenses não avisaram a polícia gaúcha sobre a operação.

Desde então o pai de Oruam nunca saiu da prisão, mas, segundo a polícia e a Justiça, de dentro da cela seguiu liderando o Comando Vermelho e ordenando homicídios e outros crimes.

Pai de rapper segue em prisão federal

Marcinho VP cumpre pena na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS). Ele acumula condenações que somam 48 anos, mas a defesa dele já tentou revisões de pena.

Em outubro de 2023, quando ainda estava no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, ele teria dado ordens para a troca de comando da facção no Rio, segundo apuração policial. A defesa de Marcinho nega.

Dependendo das condições de progressão, ele poderia sair nos próximos anos, embora as autoridades sigam monitorando a influência criminosa dele.

A polícia afirma que ele segue dando ordens para os integrantes do CV que estão nas ruas. Oruam afirma que o pai está pagando pelos erros “e com sobra”, como escreveu em uma rede social logo após a apresentação no Lollapalooza em março de 2024.