Influenciadora flagra próprio furto durante show no Lollapalooza; veja vídeo

A influenciadora Alexia Ferreira registrou o momento exato em que foi furtada durante um show no Lollapalooza Brasil 2025. Ela estava com dois celulares: um filmava o evento, enquanto o outro, preso a um cordão, estava dentro de sua bolsa. No vídeo, é possível ver um homem retirando o aparelho, removendo a capinha para soltar o cordão e levando o smartphone sem que ela percebesse.

Durante a apresentação da música Hands Clean, a quinta do show da cantora Alanis, Alexia gravava a si mesma cantando quando um homem, vestindo uma camiseta preta, se aproximou. Com um movimento discreto, ele abriu a bolsa da influenciadora, retirou o celular e removeu a capinha para liberar o cordão e facilitar o furto. As imagens capturam nitidamente o rosto do suspeito.

O vídeo foi publicado pela influenciadora no último domingo (30). Primeiro, ela pediu ajuda aos seguidores do Instagram para entender quais providências tomar. Depois, postou a gravação no TikTok para tentar viralizar o caso, que já está com mais de um milhão de visualizações.

“Quem puder ir lá, engajar, comentar e compartilhar, pra gente expor essa galera e ver se alguma coisa acontece”, disse Alexia nos stories do Instagram.

Confira o vídeo:

