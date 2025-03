Caso Vitória: Maicol Santos é indiciado por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Maicol Santos por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver no caso da morte da adolescente Vitória Sousa, de 17 anos. Maicol é o único suspeito pelo crime, ocorrido no dia 27 de fevereiro em Cajamar, na Grande São Paulo.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, além do indiciamento, serão realizadas novas diligências na residência do suspeito.

Ainda segundo a corporação, a investigação continua com o suporte do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML), que ainda analisam os laudos periciais solicitados. O delegado responsável pelo caso aguarda os resultados para a conclusão do inquérito.

Confissão e contradições

Maicol Santos confessou o crime em depoimento à Polícia e afirmou ter agido sozinho. Segundo informações divulgadas pelo programa "Fantástico", da TV Globo, o suspeito relatou que atacou a jovem com golpes de faca após uma discussão dentro do carro dele.

Entretanto, a defesa de Maicol alega que ele pode ter sido coagido e pretende solicitar a anulação da confissão, sob a justificativa de que o depoimento foi prestado sem a presença de um advogado.

Desaparecimento e descoberta do corpo

Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho para casa. A jovem foi vista pela última vez ao descer de um ônibus. No celular de Maicol, peritos encontraram imagens e dados que indicavam que ele sabia exatamente onde a vítima estaria no momento em que lhe ofereceu carona.

O suspeito afirmou que Vitória entrou no carro por vontade própria e revelou que os dois tiveram um único relacionamento, mas que ela ameaçava contar à esposa dele sobre o caso. Ele ainda declarou que a discussão começou quando a adolescente o agrediu, e em resposta, ele desferiu golpes de faca.

Apesar do relato de Maicol, os peritos não encontraram vestígios de sangue ou fios de cabelo nos bancos do carro. Uma possível mancha de sangue e um cabelo foram localizados no porta-malas. O suspeito afirmou ter limpado a área e jogado a faca utilizada no crime em um rio.

Inicialmente, Maicol afirmou ter enterrado o corpo da jovem em um terreno baldio, mas a Polícia encontrou o cadáver sobre o solo e em um local diferente do indicado pelo suspeito.

*Estagiários sob supervisão da editora Mariana Lazari