Turista americano morre ao tentar atravessar BR-040 pulando grade

O turista norte-americano Sam Louis Bindler, de 34 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar a Rodovia Washington Luís (BR-040), na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu pouco antes da meia-noite na última quarta-feira (9), quando a vítima voltava de uma festa. As informações são do portal g1.

Conforme a publicação, Sam sofreu um corte profundo na região das nádegas e perdeu muito sangue. Ele tentou escalar a grade que separa as pistas para atravessar a rodovia, mas se desequilibrou, caiu na pista e foi atropelado por um carro. Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente.

O homem chegou a ser socorrido no hospital, passou por uma cirurgia, mas veio a óbito no final da manhã do mesmo dia.

O laudo de necrópsia do Instituto Médico-Legal (IML) de Duque de Caxias informou que a causa da morte foi uma "hemorragia interna e externa; laceração do períneo com lesão vascular e fratura do sacro e ilíaco".

Travessia não é permitida na rodovia

O limite de velocidade da BR-040 é de 110 km/h, e a travessia não é permitida, somente por passarelas. Segundo as imagens de câmeras de segurança, Sam subiu na grade que fica em cima da mureta central após cruzar a primeira metade da estrada.

Logo depois, ele pula, cai para o outro lado da mureta e é atingido por um carro. Com o impacto, a vítima é projetada e cai no acostamento.

"O que aconteceu foi uma conjunção de dois fatores: a queda da grade e o atropelamento. O ferimento da queda pode ter sido agravado pela contusão provocada pelo atropelamento", disse a delegada Danielle Bulus, da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat).

Na última sexta-feira (11), a Polícia Civil do RJ concluiu o inquérito sobre o caso e enviou ao Ministério Público.

De acordo com a publicação, o motorista ainda não foi identificado e pode responder por uma possível omissão de socorro e homicídio culposo - quando não há a intenção de matar.

Sam era professor de inglês e veio ao Brasil visitar a avó, que mora em Sorocaba (SP). Depois, passou uma temporada curtindo o carnaval do Rio. Ele chegou a ser dado como desaparecido, até seu corpo ser localizado pela polícia no IML.