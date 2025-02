Oruam é preso em flagrante após polícia encontrar foragido da Justiça na casa dele no RJ

O rapper Oruam foi preso em flagrante por abrigar em casa um foragido da Justiça, nesta quarta-feira (26). O artista era alvo de buscas, e policiais encontraram na mansão dele, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o traficante Yuri Pereira Gonçalves — nome procurado por organização criminosa. A informação foi noticiada pelo g1.

O artista estava sendo investigado por atirar em um condomínio em São Paulo no fim do ano passado. A operação desta quarta não tem relação com o episódio da semana passada, quando o cantor foi preso após fazer manobras em via pública na Barra da Tijuca.

Segundo o portal da TV Globo, como Yuri estava na mansão de Oruam, o artista foi enquadrado por favorecimento pessoal — fato em ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das forças de segurança.

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumpriram mandados de busca e apreensão contra Oruam e também contra a mãe dele, Márcia Nepomuceno — ambos expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP).

