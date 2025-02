Mãe de Oruam é esposa de Marcinho VP e também já foi presa

O rapper Oruam se tornou notícia durante a última semana, depois ser detido após fazer um cavalo de pau com um carro blindado em frente a uma blitz da polícia militar. A atitude, cujo intuito era promover seu novo álbum, chamou atenção para a família do artista.

Oruam é filho do traficante Marcinho VP, condenado a 36 anos de prisão em regime fechado de segurança máxima, e Márcia Gama, que também já esteve presa.

Em 2010, a mulher, que se descreve atualmente como empresária, foi presa acusada de lavar dinheiro para o tráfico a mando de seu marido, que na época era um dos chefões do Comando Vermelho. Na ocasião, Oruam tinha 9 anos.

Ela ainda é mãe de mais quatro filhos de Marcinho, e criou a família toda sozinha. Parte da vida ela passou no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e chegou a remexer o lixo para não morrer de fome.

Empresária

Márcia também se tornou a primeira “personal wash” do Brasil. De tanto lavar os pares de tênis dos filhos, ela criou um método para deixar os calçados sempre limpos, e isso acabou viralizando em suas redes sociais. Assim nasceu uma nova profissão. Além da nova empresa, a mulher ainda tem uma loja de roupas.

Atualmente, Márcia mora em uma mansão no Rio de Janeiro. Com o marido preso há mais de duas décadas, até onde se sabe, Márcia não tem outro companheiro. Além de Oruam, ela é mãe de outra cantora, Débora Gama, que canta gospel.

Ano passado, a empreendedora também se queixou das despesas para visitar o marido na prisão. Ela disse em entrevista que só conseguia ir em duas visitas mensais, já que ele estava preso no Paraná, e solicitou que as visitas fossem agendadas com maior antecedência.