'Celular seguro': Governo enviará notificações para aparelhos furtados ou roubados

O programa Celular Seguro, criado pelo governo federal para combater furtos e roubos de dispositivos móveis, passará a enviar notificação, via WhatsApp, para celulares roubados e furtados que forem habilitados em uma nova linha telefônica. A nova funcionalidade deve ser anunciada nesta semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas a informação foi adiantada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Dessa forma, além de bloquear a linha telefônica e os aplicativos financeiros, o programa identificará e enviará uma mensagem ao portador do celular, informando que o dispositivo é proveniente de um crime.

A mensagem também orientará a pessoa a devolver o aparelho em uma delegacia civil, do contrário poderá responder a um inquérito criminal por roubo, furto, receptação ou associação criminosa.

Como funciona o programa Celular Seguro?

Lançado em dezembro de 2023, o programa Celular Seguro funciona como uma espécie de botão de emergência que deve ser utilizado somente em casos de perda, furto ou roubo do celular. A ação garante o bloqueio ágil do aparelho e de dispositivos digitais.

Cada usuário cadastrado pode indicar pessoas de confiança que poderão bloquear os aparelhos em caso de roubo, furto ou perda. Os usuários também podem fazer o próprio bloqueio acessando o site por um computador.

O acesso ao Celular Seguro é feito por meio do cadastro no Gov.br, a plataforma de serviços do governo federal. Os aparelhos podem ser registrados via site - ou aplicativo, disponíveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS). As empresas que aderiram à iniciativa estão descritas nos termos de uso.