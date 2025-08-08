Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025

O Dia dos Pais é uma data para celebrar os momentos de companheirismo, trocas e alegrias entre pais e filhos. A data, celebrada neste domingo (10), também surge como uma possibilidade de homenagem e cuidado.

Assim, para aqueles que buscam comprar itens para presentear os pais, o Diário do Nordeste organizou uma lista com opções acessíveis e diversas, considerando diferentes preferências.

Veja também País Veja 10 mensagens do Dia dos Pais para enviar com toda a admiração

Dicas de presentes para dar no Dia dos Pais

Perfumes e colônias

Para aqueles pais que gostam de andar arrumados e cheirosos, comprar um bom perfume ou colônia pode ser uma boa opção. Nesta data, o Boticário está com uma promoção de presentes com até 30% de desconto. Além disso, ainda é possível receber cashback.

Legenda: Perfumes são uma boa opção para os pais que apreciam boas fragâncias Foto: Divulgação/Boticário

Dentre algumas opções de itens, estão:

Colônia Celebre: R$ 94,00

R$ 94,00 Colônia Malbec: R$ 204,90

R$ 204,90 Colônia Arbo: R$ 135,90

Os preços estão de promoção no site da loja, na área de perfumaria.

Camisas e calças

Legenda: Itens estão em promoção no site da Lojas Renner Foto: Divulgação/Renner

A escolha de presentear com roupas é uma das opções mais fáceis se o desejo é agradar figuras com diferentes gostos — pai, avô e sogro. Isso porque você pode optar por itens mais diversos em um só lugar, podendo levar peças elegantes, despojadas ou esportivas.

Para a data, a Renner possui itens masculinos com até 60% de desconto. Dentre algumas opções, estão:

Calça Básica em Tricoline: R$ 159,90

R$ 159,90 Camiseta Boxy: R$ 75,90

R$ 75,90 Camisa Comfort em linho: R$ 85,90.

Os preços foram consultados no site da Lojas Renner.

Sapatos

Já para quem busca opções de calçados, é possível comprar sapatos, chinelos ou tênis na BanBan Calçados. A loja permite parcelar até 10 vezes sem juros, garantindo entrega grátis em compras a partir de R$ 250,00. Dentre os itens que aparecem em promoção, no site, estão:

Tênis Esporte Masculino Olympikus: R$ 159,99

R$ 159,99 Tênis Masculino Code Atitude: R$ 89,99

R$ 89,99 Chinelo Masculino Havaianas: R$ 39,99

Legenda: Itens estão em promoção no site da Lojas BanBan Foto: Divulgação/BanBan

Em Fortaleza, há lojas em diversos endereços, incluindo no Shopping Benfica, Iguatemi e Via Sul. Também é possível encontrar na:

Rua Barão do Rio Branco, 820

Rua Major Facundo, 484

Rua Senador Pompeu, 1019

Eletrônicos

Para aqueles que possuem um orçamento maior para o presente do Dia dos Pais deste ano, o Diário do Nordeste selecionou alguns itens de eletrônicos que estão em promoção no site da loja Zenir Móveis e Eletros. Confira:

Smartphone Samsung Galaxy A06: R$ 799,00

R$ 799,00 Tablet Multilaser M7 NB360: R$ 449,00

Legenda: Smartphone Samsung Galaxy e Tablet Multilaser estão de promoção na lojas Zenir Foto: Divulgação/Zenir

Produtos de cuidados pessoais

A loja Freitas Varejo está com opções acessíveis de itens de cuidados pessoais. Os produtos podem ajudar na rotina dos pais, por proporcionar um corte de cabelo prático e sem custo, já que pode se feito em casa.

Legenda: Itens estão disponíveis para compra na loja Freitas Varejo Foto: Divulgação/Freitas Varejo