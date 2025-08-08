Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025

O Diário do Nordeste organizou uma seleção com itens acessíveis e diversos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de pai e filho para matéria sobre Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025
Legenda: Data celebra os momentos de trocas e de companheirismo com figuras paternas
Foto: Shutterstock/PeopleImages/Yuri A

O Dia dos Pais é uma data para celebrar os momentos de companheirismo, trocas e alegrias entre pais e filhos. A data, celebrada neste domingo (10), também surge como uma possibilidade de homenagem e cuidado

Assim, para aqueles que buscam comprar itens para presentear os pais, o Diário do Nordeste organizou uma lista com opções acessíveis e diversas, considerando diferentes preferências. 

Veja também

teaser image
País

Veja 10 mensagens do Dia dos Pais para enviar com toda a admiração

Dicas de presentes para dar no Dia dos Pais

Perfumes e colônias

Para aqueles pais que gostam de andar arrumados e cheirosos, comprar um bom perfume ou colônia pode ser uma boa opção. Nesta data, o Boticário está com uma promoção de presentes com até 30% de desconto. Além disso, ainda é possível receber cashback.

Imagem de perfumes do boticário para matéria sobre presentes para dia dos pais
Legenda: Perfumes são uma boa opção para os pais que apreciam boas fragâncias
Foto: Divulgação/Boticário

Dentre algumas opções de itens, estão: 

  • Colônia Celebre: R$ 94,00
  • Colônia Malbec: R$ 204,90
  • Colônia Arbo: R$ 135,90

Os preços estão de promoção no site da loja, na área de perfumaria. 

Camisas e calças

Imagem de roupas para matéria sobre presentes para dia dos pais
Legenda: Itens estão em promoção no site da Lojas Renner
Foto: Divulgação/Renner

A escolha de presentear com roupas é uma das opções mais fáceis se o desejo é agradar figuras com diferentes gostos — pai, avô e sogro. Isso porque você pode optar por itens mais diversos em um só lugar, podendo levar peças elegantes, despojadas ou esportivas. 

Para a data, a Renner possui itens masculinos com até 60% de desconto. Dentre algumas opções, estão: 

  • Calça Básica em Tricoline: R$ 159,90
  • Camiseta Boxy: R$ 75,90
  • Camisa Comfort em linho: R$ 85,90. 

Os preços foram consultados no site da Lojas Renner. 

Sapatos

Já para quem busca opções de calçados, é possível comprar sapatos, chinelos ou tênis na BanBan Calçados. A loja permite parcelar até 10 vezes sem juros, garantindo entrega grátis em compras a partir de R$ 250,00. Dentre os itens que aparecem em promoção, no site, estão: 

  • Tênis Esporte Masculino Olympikus: R$ 159,99
  • Tênis Masculino Code Atitude: R$ 89,99
  • Chinelo Masculino Havaianas: R$ 39,99

Imagem de calçados para matéria sobre presentes para dia dos pais
Legenda: Itens estão em promoção no site da Lojas BanBan
Foto: Divulgação/BanBan

Em Fortaleza, há lojas em diversos endereços, incluindo no Shopping Benfica, Iguatemi e Via Sul. Também é possível encontrar na: 

  • Rua Barão do Rio Branco, 820 
  • Rua Major Facundo, 484 
  • Rua Senador Pompeu, 1019 

Eletrônicos

Para aqueles que possuem um orçamento maior para o presente do Dia dos Pais deste ano, o Diário do Nordeste selecionou alguns itens de eletrônicos que estão em promoção no site da loja Zenir Móveis e Eletros. Confira: 

  • Smartphone Samsung Galaxy A06: R$ 799,00
  • Tablet Multilaser M7 NB360: R$ 449,00

Promoções na loja Zenir de eletrônicos
Legenda: Smartphone Samsung Galaxy e Tablet Multilaser estão de promoção na lojas Zenir
Foto: Divulgação/Zenir

Produtos de cuidados pessoais

A loja Freitas Varejo está com opções acessíveis de itens de cuidados pessoais. Os produtos podem ajudar na rotina dos pais, por proporcionar um corte de cabelo prático e sem custo, já que pode se feito em casa.

Itens de cuidados pessoais para matéria de presentes para dia dos pais
Legenda: Itens estão disponíveis para compra na loja Freitas Varejo
Foto: Divulgação/Freitas Varejo

  • Cortador de Cabelo Preto com Prata: R$ 79,99
  • Barbeador Vintage Recarregável Preto: R$ 39,99

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de pai e filho para matéria sobre Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025
Negócios

Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025

O Diário do Nordeste organizou uma seleção com itens acessíveis e diversos

Redação
Há 45 minutos
Foto que contém garçom recebendo pagamento em restaurante de Fortaleza
Negócios

Gorjeta mais cara em Fortaleza: bares e restaurantes iniciam cobrança de taxa de serviço de até 15%

Consumidor, no entanto, pode se recusar a pagar

Luciano Rodrigues
Há 45 minutos
Imagem de movimentação de contêineres no Porto do Pecém, no Ceará
Negócios

Como os Estados Unidos se tornaram o principal parceiro comercial do Ceará por mais de 30 anos?

Fatores como a proximidade e a logística contribuíram para a parceria de longa data

Mariana Lemos
Há 1 hora
Egídio Serpa

Agro cearense mostra sua força e ganha espaço político nacional

Presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Amílcar Silveira, será o segundo vice-presidente da CNA

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Prêmio da Quina 6794 acumula e valor sobe para R$ 9 milhões; veja como apostar

Outras 16 apostas acertaram 4 números do concurso

Redação
07 de Agosto de 2025
Papeleta da Lotofácil
Negócios

Lotofácil 3463: Duas apostas da mesma cidade dividem prêmio de R$ 2,1 milhões; veja próximo sorteio

Três apostas do Ceará tiveram 14 acertos e foram premiadas

Redação
07 de Agosto de 2025
Cartelas de Mega-Sena
Negócios

Mega-Sena 2898: prêmio do concurso acumula e valor chega a R$ 9 milhões; veja como apostar

No Ceará, 28 apostas acertaram quatro dezenas e levaram, em média, R$ 1.363,78, cada

Redação
07 de Agosto de 2025
Trabalhadores da indústria de peixes tratando o peixe em uma bandeja
Negócios

Alimentos que seriam exportados para os EUA devem ser vendidos em supermercados do Ceará; veja quais

Elmano anunciou que será uma medida para minimizar os impactos do tarifaço

Flávia Rabelo e Luciano Rodrigues
07 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2278 de hoje, 07/08; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1099 de hoje, 07/08; prêmio é de R$ 370 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6794, desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2898 desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3463, desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (07/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (07/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Sistema Verdes Mares
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida

Redação
07 de Agosto de 2025
Lula em entrevista
Negócios

Lula telefona para o primeiro-ministro da Índia para discutir tarifas de Trump e parceria comercial

Lula também deve conversar com o líder da China, Xi Jiping

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Consumo de biodiesel cresce e desafia agroindústria da soja

Mantendo a participação do óleo de soja como insumo majoritário, será necessário expandir muito a oferta da commodity

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
imagem mostra mulher comprando peixe em mercado de fortaleza
Negócios

Ceará precisaria comprar 15 toneladas de pescado por dia, mas não pagará preço de exportação

Elmano disse em Brasília que quantidade diária de pescado é referente à demanda do programa Ceará Sem Fome. Estado negocia com empresários margens de lucro menores

Paloma Vargas e Flávia Rabelo
07 de Agosto de 2025
Sessão no Senado Brasileiro após protestos e paralisação
Negócios

Atualização de tabela do IR com isenção para até dois salários mínimos é aprovada no Senado

Grupo já era isento em anos anteriores, mas valor estava defasado após alta do mínimo

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto que contém pás eólicas no Porto do Pecém
Negócios

Mais de 99% de pás eólicas exportadas pelo Ceará vão para os EUA: 'Impacto pesado e forte'

Tarifaço de Trump sobre as pás eólicas ocorre em meio à crise vivenciada pelo setor de energia eólica

Redação
07 de Agosto de 2025
mega-sena
Negócios

Mega-Sena 2898 pode sortear R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (7); veja como apostar

Apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela Internet até as 19h do dia do sorteio

Redação
07 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Embraer chega à Índia, onde pode instalar uma fábrica de aviões

Seu cargueiro militar C390 Millennium é cotado para substituir a frota de transporte médio da Força Aérea Indiana

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
Posto combustível antigo
Victor Ximenes

O dia em que Fortaleza quase ficou sem gasolina

Há 30 anos, capital cearense enfrentou um dos maiores riscos de colapso no abastecimento de combustíveis de sua história. Os "culpados"? Um navio e o Fortal

Victor Ximenes
07 de Agosto de 2025
Empresas cearenses, que serão afetadas pelo tarifaço de Trump, atuando
Negócios

Tarifaço de Trump atinge 77,8% das exportações brasileiras aos EUA, segundo CNI

Levantamento mostra que mais da metade da pauta exportadora no Brasil terá taxas de 50%

Redação e Estadão Conteúdo
07 de Agosto de 2025
Amílcar Silveira, presidente da Faec
Victor Ximenes

Amilcar Silveira assume cadeira estratégica na maior entidade do agro nacional

Cearense vai compor diretoria da CNA, o que deve gerar ganho de projeção para o agro do CE

Victor Ximenes
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Hidrogênio Verde no Ceará: o lobby do petróleo é contra

No debate sobre a viabilização dos projetos de produção do H2V no Complexo do Pecém, outro especialista em energia rebate os que são contra

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Tarifaço: CNI diz que é preciso encontrar saídas

A tarifa de 50% castiga 77,8% da pauta exportadora brasileira, diz o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Ninguém acerta a Quina 6793 e valor do prêmio chega a R$ 3 milhões; veja como apostar

Aposta simples de Nova Russas, Interior do Ceará, teve quatro acertos e levou R$ 13.224,28

Redação
06 de Agosto de 2025