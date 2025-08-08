Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025
O Diário do Nordeste organizou uma seleção com itens acessíveis e diversos
O Dia dos Pais é uma data para celebrar os momentos de companheirismo, trocas e alegrias entre pais e filhos. A data, celebrada neste domingo (10), também surge como uma possibilidade de homenagem e cuidado.
Assim, para aqueles que buscam comprar itens para presentear os pais, o Diário do Nordeste organizou uma lista com opções acessíveis e diversas, considerando diferentes preferências.
Dicas de presentes para dar no Dia dos Pais
Perfumes e colônias
Para aqueles pais que gostam de andar arrumados e cheirosos, comprar um bom perfume ou colônia pode ser uma boa opção. Nesta data, o Boticário está com uma promoção de presentes com até 30% de desconto. Além disso, ainda é possível receber cashback.
Dentre algumas opções de itens, estão:
- Colônia Celebre: R$ 94,00
- Colônia Malbec: R$ 204,90
- Colônia Arbo: R$ 135,90
Os preços estão de promoção no site da loja, na área de perfumaria.
Camisas e calças
A escolha de presentear com roupas é uma das opções mais fáceis se o desejo é agradar figuras com diferentes gostos — pai, avô e sogro. Isso porque você pode optar por itens mais diversos em um só lugar, podendo levar peças elegantes, despojadas ou esportivas.
Para a data, a Renner possui itens masculinos com até 60% de desconto. Dentre algumas opções, estão:
- Calça Básica em Tricoline: R$ 159,90
- Camiseta Boxy: R$ 75,90
- Camisa Comfort em linho: R$ 85,90.
Os preços foram consultados no site da Lojas Renner.
Sapatos
Já para quem busca opções de calçados, é possível comprar sapatos, chinelos ou tênis na BanBan Calçados. A loja permite parcelar até 10 vezes sem juros, garantindo entrega grátis em compras a partir de R$ 250,00. Dentre os itens que aparecem em promoção, no site, estão:
- Tênis Esporte Masculino Olympikus: R$ 159,99
- Tênis Masculino Code Atitude: R$ 89,99
- Chinelo Masculino Havaianas: R$ 39,99
Em Fortaleza, há lojas em diversos endereços, incluindo no Shopping Benfica, Iguatemi e Via Sul. Também é possível encontrar na:
- Rua Barão do Rio Branco, 820
- Rua Major Facundo, 484
- Rua Senador Pompeu, 1019
Eletrônicos
Para aqueles que possuem um orçamento maior para o presente do Dia dos Pais deste ano, o Diário do Nordeste selecionou alguns itens de eletrônicos que estão em promoção no site da loja Zenir Móveis e Eletros. Confira:
- Smartphone Samsung Galaxy A06: R$ 799,00
- Tablet Multilaser M7 NB360: R$ 449,00
Produtos de cuidados pessoais
A loja Freitas Varejo está com opções acessíveis de itens de cuidados pessoais. Os produtos podem ajudar na rotina dos pais, por proporcionar um corte de cabelo prático e sem custo, já que pode se feito em casa.
- Cortador de Cabelo Preto com Prata: R$ 79,99
- Barbeador Vintage Recarregável Preto: R$ 39,99