Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Piqueniques, trilhas, cinema e praia. São diversas as opções para quem quer curtir o Dia dos Pais, no domingo (10), sem gastar muito. O Diário do Nordeste organizou uma lista com mais de cinco opções em Fortaleza para você decidir como deseja passar essa data em família.

Em uma celebração como essa, nem sempre é preciso muito, sendo mais importante estar junto, criando memórias especiais. Assim, para as dicas, foram consideradas opções ao ar livre e outras em ambientes fechados, como cinemas e museus.

Cinemas em Fortaleza

Para quem busca uma opção em ambiente fechado, que seja lúdica e divertida, é possível conferir filmes no cinema. Dentre algumas produções que estão em cartaz em Fortaleza, neste domingo (10), estão:

Pequenos invasores

F1 O Filme

A Melhor Mãe do Mundo

Quarteto Fantástico - Primeiros Passos

Smurfs

Superman

Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!

Jurassic World: Recomeço

Amores Materialistas

Drácula

No entanto, é preciso conferir a programação — filme e horário disponível — do seu cinema de preferência, uma vez que nem todos os shoppings exibem os filmes acima.

Parque do Cocó

Legenda: Com 1.581 hectares, o Cocó é o maior parque urbano da Região Norte-Nordeste Foto: Natinho Rodrigues/ arquivo

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, é uma das unidades de conservação de gestão estadual mais visitadas do Brasil. Para os visitantes frequentes, esse dado não surpreende, já que é possível realizar diversas atividades, de trilhas ecológicas a arvorismo. Além disso, em família, é possível fazer:

Piqueniques

Caminhadas

Passeios de barco pelo Rio Cocó.

Além disso, próximo da Avenida Padre Antônio Tomás, o parque conta com espaços para recreação infantil e complexos esportivos.

Praia do Futuro

Já para aqueles pais que gostam de uma programação mais relaxante — com direito à água de coco, caranguejo e peixe frito — sempre é possível buscar as barracas da Praia do Futuro. Com uma estrutura que faz com que Fortaleza seja um dos destinos queridinhos para passar férias, as famílias contaram com um espaço confortável.

Além disso, algumas barracas também contam com espaço para crianças, incluindo parques e piscinas, com a presença de salva-vidas para evitar acidentes.

Museus gratuitos

No caso daqueles que buscam um evento mais cultural e tranquilo, é possível conferir as exposições e atividades em museus gratuitos de Fortaleza. Além dos museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, também é possível visitar:

Pinacoteca do Ceará

Legenda: Vista da exposição “Existências em paralelo: acervo em (des)construção”: diferentes públicos são convidados a transitar pela Pinacoteca do Ceará Foto: Davi Rocha

Em homenagem ao Dia dos Pais, a Pinacoteca do Ceará, no Centro de Fortaleza, terá uma programação especial no domingo (10). As crianças a partir de 3 anos poderão participar do Ateliê Criança Cria “Autorretrato em Argila”. A atividade acontece em duas sessões, às 10h e às 15h. São 15 vagas por sessão, para crianças acompanhadas.

O espaço estará aberto das 10h às 17h no domingo.

Museu da Imagem e do Som do Ceará

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), na Avenida Barão de Studart, abre às 10h e segue funcionando até às 17h30. Neste domingo, é possível conferir as exposições:

"Imaginar os Cearás: Memórias e Tecnologias";

"Laboratório dos Sentidos".

Caixa Cultural Fortaleza

Na Caixa Cultural Fortaleza, localizada na Praia de Iracema, haverá uma mesa especial do Dia dos Pais, às 10h. Com Falcão (CE) e Pedro Maia (CE), debaterão o tema “Por uma paternidade catilogente e um amor inoxidável”. O evento é gratuito, mas exclusivo para clientes Caixa.

Passeio na Beira-Mar de Fortaleza

Legenda: Em frente ao “Chifre do Governador”, estabelecimento reúne centenas de pessoas todo fim de semana para piqueniques ao ar livre Foto: Ismael Soares

Por fim, a Beira-Mar de Fortaleza oferece opções para diversos públicos. É possível realizar atividades como passeio de bicicleta, corrida e voltas de patins. As famílias também conseguem jogar esportes como futebol e vôlei nas quadras próximas ao Náutico e ao Jardim Japonês.

Além disso, há sempre passeios de barco pela orla de Fortaleza disponíveis, sendo necessário pagar um valor que varia da empresa. As feirinhas de artesanato no calçadão da Beira-Mar também costumam ser um dos destinos procurados.

Já para quem se interessa por culinária e gastronomia, os quiosques espalhados pelo calçadão oferecem diferentes opções de lanches e jantares.