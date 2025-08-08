Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Lista incluem opções ao ar livre e em ambientes fechados

Escrito por
Beatriz Rabelo producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem de uma família na Pinacoteca do Ceará para uma matéria sobre confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza
Legenda: A Pinacoteca do Ceará conta uma programação especial para crianças no Dia dos Pais
Foto: Divulgação/Pinacoteca do Ceará

Piqueniques, trilhas, cinema e praia. São diversas as opções para quem quer curtir o Dia dos Pais, no domingo (10), sem gastar muito. O Diário do Nordeste organizou uma lista com mais de cinco opções em Fortaleza para você decidir como deseja passar essa data em família.

Em uma celebração como essa, nem sempre é preciso muito, sendo mais importante estar junto, criando memórias especiais. Assim, para as dicas, foram consideradas opções ao ar livre e outras em ambientes fechados, como cinemas e museus. 

Veja também

teaser image
Verso

Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

teaser image
Verso

Sabia que dá para fazer mergulho em Fortaleza? Experiência alia diversão e preservação em alto-mar

Cinemas em Fortaleza

Para quem busca uma opção em ambiente fechado, que seja lúdica e divertida, é possível conferir filmes no cinema. Dentre algumas produções que estão em cartaz em Fortaleza, neste domingo (10), estão: 

  • Pequenos invasores
  • F1 O Filme
  • A Melhor Mãe do Mundo
  • Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
  • Smurfs
  • Superman
  • Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!
  • Jurassic World: Recomeço
  • Amores Materialistas
  • Drácula

No entanto, é preciso conferir a programação — filme e horário disponível — do seu cinema de preferência, uma vez que nem todos os shoppings exibem os filmes acima.

Parque do Cocó

Pesquisa aponta que Parque do Cocó é o mais visitado entre unidades de conservação estaduais no Brasil
Legenda: Com 1.581 hectares, o Cocó é o maior parque urbano da Região Norte-Nordeste
Foto: Natinho Rodrigues/ arquivo

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, é uma das unidades de conservação de gestão estadual mais visitadas do Brasil. Para os visitantes frequentes, esse dado não surpreende, já que é possível realizar diversas atividades, de trilhas ecológicas a arvorismo. Além disso, em família, é possível fazer: 

  • Piqueniques
  • Caminhadas
  • Passeios de barco pelo Rio Cocó. 

Além disso, próximo da Avenida Padre Antônio Tomás, o parque conta com espaços para recreação infantil e complexos esportivos. 

Praia do Futuro 

Já para aqueles pais que gostam de uma programação mais relaxante — com direito à água de coco, caranguejo e peixe frito — sempre é possível buscar as barracas da Praia do Futuro. Com uma estrutura que faz com que Fortaleza seja um dos destinos queridinhos para passar férias, as famílias contaram com um espaço confortável. 

Além disso, algumas barracas também contam com espaço para crianças, incluindo parques e piscinas, com a presença de salva-vidas para evitar acidentes. 

Museus gratuitos

No caso daqueles que buscam um evento mais cultural e tranquilo, é possível conferir as exposições e atividades em museus gratuitos de Fortaleza. Além dos museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, também é possível visitar:

Pinacoteca do Ceará 

Na imagem, recorte de obras da exposição “Existências em paralelo: acervo em (des)construção”, em cartaz na Pinacoteca do Ceará
Legenda: Vista da exposição “Existências em paralelo: acervo em (des)construção”: diferentes públicos são convidados a transitar pela Pinacoteca do Ceará
Foto: Davi Rocha

Em homenagem ao Dia dos Pais, a Pinacoteca do Ceará, no Centro de Fortaleza, terá uma programação especial no domingo (10). As crianças a partir de 3 anos poderão participar do Ateliê Criança Cria “Autorretrato em Argila”. A atividade acontece em duas sessões, às 10h e às 15h. São 15 vagas por sessão, para crianças acompanhadas. 

O espaço estará aberto das 10h às 17h no domingo. 

Museu da Imagem e do Som do Ceará 

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), na Avenida Barão de Studart, abre às 10h e segue funcionando até às 17h30. Neste domingo, é possível conferir as exposições:

  • "Imaginar os Cearás: Memórias e Tecnologias";
  • "Laboratório dos Sentidos".  

Caixa Cultural Fortaleza

Na Caixa Cultural Fortaleza, localizada na Praia de Iracema, haverá uma mesa especial do Dia dos Pais, às 10h. Com Falcão (CE) e Pedro Maia (CE), debaterão o tema “Por uma paternidade catilogente e um amor inoxidável”. O evento é gratuito, mas exclusivo para clientes Caixa. 

Passeio na Beira-Mar de Fortaleza

Legenda: Em frente ao “Chifre do Governador”, estabelecimento reúne centenas de pessoas todo fim de semana para piqueniques ao ar livre
Foto: Ismael Soares

Por fim, a Beira-Mar de Fortaleza oferece opções para diversos públicos. É possível realizar atividades como passeio de bicicleta, corrida e voltas de patins. As famílias também conseguem jogar esportes como futebol e vôlei nas quadras próximas ao Náutico e ao Jardim Japonês. 

Além disso, há sempre passeios de barco pela orla de Fortaleza disponíveis, sendo necessário pagar um valor que varia da empresa. As feirinhas de artesanato no calçadão da Beira-Mar também costumam ser um dos destinos procurados. 

Já para quem se interessa por culinária e gastronomia, os quiosques espalhados pelo calçadão oferecem diferentes opções de lanches e jantares. 

Assuntos Relacionados
Projeto social atende crianças, jovens e adultos do Grande Pirambu há uma década
Verso

Orgulho do Pirambu: Balé Jovem completa 10 anos transformando vidas e histórias do bairro em arte

Projeto idealizado pela bailarina Ray Xavier já beneficiou centenas de jovens da capital cearense; neste sábado (9), grupo apresenta espetáculo gratuito na Praia de Iracema

Ana Beatriz Caldas
Há 15 minutos
Imagem de uma família na Pinacoteca do Ceará para uma matéria sobre confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza
Verso

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Lista incluem opções ao ar livre e em ambientes fechados

Beatriz Rabelo
Há 2 horas
Verso

Não sabe o que fazer no Dia dos Pais em 2025? Veja dicas de atividades em Fortaleza

Curta uma programação cheia de belezas e cenários de tirar o fôlego com o seu pai na Capital

Raísa Azevedo
08 de Agosto de 2025
Projeto Culturaê - Papo de Artista ocorre de 8 a 10 de agosto na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Com Aline Bei, MV Bill e Caio Blat, projeto traz conversas abertas entre artistas para Fortaleza

Culturaê - Papo de Artista promove encontros entre nomes do Ceará e do País na Caixa Cultural Fortaleza

João Gabriel Tréz
07 de Agosto de 2025
Eddie Palmieri
Verso

Músico Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Causa da morte não foi revelada. O artista deixa cinco filhos e quatro netos

Redação e AFP
07 de Agosto de 2025
Cenas da segunda temporada de Wandinha, com Jenna Ortega
Mylena Gadelha

'Wandinha', da Netflix, chega com 2ª temporada madura e muito mais da Família Addams; veja resenha

Primeira parte dos episódios do novo ano da série foram lançados nesta quarta-feira (6)

Mylena Gadelha
06 de Agosto de 2025
Projeto tem foco na produção musical cearense
Verso

Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

Projeto “O Sonho e o Som” vai selecionar dez artistas para imersão criativa de quatro meses, gravação de três músicas e participação em show e álbum digital

Redação
06 de Agosto de 2025
Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães formam a Cor dos Olhos
Verso

Banda Cor dos Olhos, de ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, lança álbum de estreia

Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins comandam novo projeto de pop rock; trio faz show na capital cearense no dia 30 de agosto

Ana Beatriz Caldas
06 de Agosto de 2025
Com foco em produção cearense, Siará+ será disponibilizada ao público por meio de site
Verso

Conheça Siará+, streaming cearense gratuito que reúne filmes produzidos no Estado

50 títulos compõem o catálogo na estreia da plataforma e promessa é de expansão

João Gabriel Tréz
05 de Agosto de 2025
Na imagem, mergulhador no mar de Fortaleza por meio do serviço da empresa Atlântida Mergulho Ceará
Verso

Sabia que dá para fazer mergulho em Fortaleza? Experiência alia diversão e preservação em alto-mar

É possível ver arraias, corais, peixes e até golfinhos de pertinho; processo envolve curso e visita ao Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, a 18 quilômetros do Porto do Mucuripe

Diego Barbosa
05 de Agosto de 2025
Centro Cultural do Cariri recebe seminário Raízes do Amanhã, que marca lançamento do programa Kariri Criativo
Verso

Margareth Menezes lança evento de economia criativa no CE em meio ao tarifaço: 'É hora do compre da gente'

Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto

João Gabriel Tréz
04 de Agosto de 2025
Na imagem, criança interage com painel da exposição “Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima”, em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará
Verso

A Caatinga como você nunca viu: exposição gratuita e interativa revela múltiplas surpresas do bioma

“Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima” está em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal de forma a desmistificar o bioma exclusivamente brasileiro

Diego Barbosa
03 de Agosto de 2025
Tom Holland como homem-aranha
Verso

Com Tom Holland, Homem-Aranha 4 ganha primeiro teaser; confira

Lançamento do filme está previsto para julho de 2026

Redação
02 de Agosto de 2025
Montagem de foto com Paulo Cupertino e, ao lado, Rafael Miguel
Verso

Série sobre assassinato de Rafael Miguel aposta em nova abordagem e revela bastidores do crime

Sogro de Rafael, Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão

Redação
02 de Agosto de 2025
DesiRée Beck é drag queen, apresentadora e participante de Drag Race Brasil
Verso

DesiRée Beck, estrela de Drag Race Brasil, se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Drag queen e apresentadora, artista baiana é participante da segunda temporada do reality de RuPaul e um dos destaques do elenco

Ana Beatriz Caldas
02 de Agosto de 2025
Agressão contra Juliana Garcia
Maria Camila Moura

61 socos e um único diagnóstico: covardia

Agressor tenta psicopatologizar sua violência, como estratégia jurídica, se mostrando capacistista

Maria Camila Moura
01 de Agosto de 2025
Espetáculos de artes cênicas, multirresidências criativas e lançamento de livro compõem programação do mês Bienal de Teatro e Cultura Infância
Verso

Teatro, autismo e infância são temas de projetos gratuitos que circulam por cinco cidades cearenses

Aracati, Cascavel, Eusébio, Fortaleza e Trairi recebem programação da Bienal de Teatro e Cultura Infância entre agosto e novembro de 2025

Redação
01 de Agosto de 2025
Artista é um dos principais nomes da música cearense contemporânea
Verso

Mateus Fazeno Rock lança novo álbum com reflexões sobre amor, coletividade e bem viver; ouça

Produzido em parceria com Fernando Catatau e Rafael Ramos, 'Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem' é o terceiro disco do artista cearense

Ana Beatriz Caldas
01 de Agosto de 2025
Confira onde encontrar happy hour em Fortaleza para celebrar o Dia da Cerveja
Verso

15 bares e restaurantes com happy hour para você comemorar o Dia da Cerveja em Fortaleza

Data celebrada sempre na primeira sexta-feira de agosto cai, em 2025, no primeiro dia do mês

Redação
01 de Agosto de 2025
Mulher de cabelos lisos, óculos escuros com armação rosa e roupa colorida sentada em uma poltrona de rainha colorida
Elaine Quinderé

Adeus, Girlboss! O fim necessário de uma era de salto alto e burnout disfarçado de poder

Finalmente, a era “girl boss” está chegando ao fim. Sério mesmo, essa é a melhor notícia do ano (talvez).

Elaine Quinderé
31 de Julho de 2025