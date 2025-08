Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

O Centro Cultural Belchior (CCBel) lançou o primeiro edital do projeto “O Sonho e o Som”, que irá selecionar dez artistas ou bandas da capital cearense para participar de um programa formativo de produção musical.

As atividades da primeira edição do projeto serão realizadas entre setembro e dezembro deste ano e incluem oficinas, consultoria em gestão de carreira e comunicação, produção e gravação de três músicas de cada selecionado.

Ao fim do projeto, o CCBel irá realizar um show com o repertório produzido e lançar um álbum digital com uma faixa de cada artista ou grupo contemplado na iniciativa. As inscrições estão abertas no Mapa Cultural do Ceará até 14 de agosto.

Legenda: Equipamento cultural está localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza Foto: Divulgação

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, no caso de artistas solo, e ter pelo menos três músicas em pré-produção. Os grupos contemplados também devem possuir os próprios instrumentos para a gravação e apresentar release artístico, além de histórico de atuação de pelo menos dois anos e disponibilidade para participar de todas as etapas do projeto.

Durante a imersão, os artistas selecionados terão acesso a um estúdio profissional e acompanhamento técnico. O intuito do projeto, segundo a diretora do centro cultural, Fernanda Matias, é oferecer visibilidade e profissionalização para músicos de Fortaleza.

O CCBel é um equipamento cultural da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) gerido em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

Selecionados terão cachê de R$ 3 mil

Além da imersão criativa e da gravação das faixas, cada artista ou banda selecionado receberá um cachê de R$ 3 mil, pago em duas parcelas de R$ 1.500, nos meses de setembro e novembro deste ano.

Os artistas também serão remunerados pela participação do show de lançamento do álbum coletivo, ainda sem data divulgada pelo CCBel. O valor desse cachê ainda será definido e divulgado pelo ICI. A contratação dos contemplados será realizada por meio de pessoa jurídica.

Vagas afirmativas

O edital da primeira edição de “O Sonho e o Som” destinará 30% das vagas a pessoas negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas ou ciganas; 10% a pessoas travestis, transexuais e não-binárias; e 10% a pessoas com deficiência e/ou neurodivergentes.

Cronograma do processo seletivo

Inscrições: Até 14 de agosto

Avaliação dos projetos: 15 a 18 de agosto

Resultado preliminar: 19 de agosto

Período de recurso: 20 e 21 de agosto

Resultado da 1ª fase e divulgação dos horários das entrevistas: 22 de agosto

Entrevista: 25 e 26 de agosto

Resultado final: 27 de agosto

Envio da documentação para contrato: 28 de agosto a 1º de setembro

Encontro com todos os projetos selecionados: 3 de setembro

Serviço

Inscrições - Primeira edição do projeto "O Sonho e o Som"

Quando: Até 14 de agosto de 2025

Onde: On-line, no Mapa Cultural do Ceará

Confira o edital neste link

