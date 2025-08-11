Diário do Nordeste
Felca anda com segurança e em carro blindado após denunciar sexualização de crianças

Recentemente, o influenciador gravou um vídeo chamado “Adultização” para o YouTube, sobre exploração de menores nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Felca falou que passou a receber ameaças após vídeos de denúncias
Legenda: Felca é influenciador digital com milhões de seguidores nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Felca contou em entrevista que passou a receber ameaças após fazer vídeos com denúncias em seu canal do YouTube.

“Ah, muitas. Comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa das ameaças”, disse, no podcast PodDelas.

O último vídeo de Felca que trata sobre o caso de Hytalo Santos viralizou e já bateu mais de 26 milhões de visualizações. Nele, Felca denuncia os produtores de conteúdo e também cobra as plataformas que permitem e monetizam os vídeos.

O influencer também pontuou que o ponto de virada foi um vídeo que denunciou as casas de apostas. “A questão das bets veio com muitas ameaças”, afirmou.

Sobre o vídeo em que ele denuncia a exploração de menores nas redes sociais e comenta o caso de Hytalo Santos e da influenciadora Kamylinha, Felca afirmou que espera receber processos.

“A gente conta com isso, que vai existir alguns processos. Mas se ninguém fala, ninguém vai falar”.

