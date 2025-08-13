Pedro Andrade fala pela primeira vez sobre namoro com Sandy: 'ela é incrível'
Médico mantém discrição sobre o relacionamento, que já dura mais de um ano
Pedro Andrade, namorado de Sandy, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a relação com a cantora. Em entrevista ao Link Podcast, o médico foi breve, mas fez questão de elogiar a artista. “Estamos bem, ela é incrível", declarou.
Apesar da curiosidade do público, Pedro prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes.
“Melhor assim. Falar o mínimo possível porque, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece”, afirmou, reforçando a importância da discrição.
O casal está junto há mais de um ano, mas fez a primeira aparição pública apenas em maio deste ano.
Este é o primeiro relacionamento que Sandy assume desde o fim do casamento com o músico Lucas Lima, encerrado em setembro de 2023. Desde então, a cantora tem evitado expor detalhes sobre sua vida amorosa.