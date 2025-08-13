Diário do Nordeste
Jessica Córes assume romance com Ju Moraes durante viagem a São Roque

A atriz e a cantora compartilharam momentos de carinho na mesma pousada

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: As duas assumiram o romance com fotos nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Jessica Córes assumiu o relacionamento com a cantora Ju Moraes. As duas compartilharam momentos de intimidade durante uma viagem para São Roque, no interior de São Paulo. Em um dos registros postados por Ju, elas surgem abraçadas, além de aparecerem juntas em outros cliques na mesma pousada.

Jessica, de 35 anos, estreou na TV em 2015, na novela “Verdades Secretas”, interpretando a modelo Lyris. No ano passado, participou de “Fuzuê” e também se destacou na série “Cidade Invisível”. No cinema, protagonizou o filme “Biônicos”, consolidando sua carreira como um dos nomes em ascensão na dramaturgia brasileira.

Nas redes sociais, o casal já trocava elogios públicos em fotos, evidenciando a intimidade entre as duas.

No fim do ano passado, Jessica foi destaque na mídia ao ser vista aos beijos com Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, durante o Rio Jazz Fest, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio.

Na época, chegaram de mãos dadas e posaram para fotógrafos, mas a vereadora negou que estivessem namorando.

