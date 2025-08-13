Juliette parabeniza Felca por vídeo sobre adultização de menores: 'Tem que ter coragem'

Juliette Freire usou as redes sociais para comentar a repercussão do vídeo do influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças em plataformas digitais. Por meio dos stories nessa terça-feira (12), a cantora e apresentadora disse que está com o “coração leve”.

“Era uma coisa que já me incomodava muito e eu ficava buscando respostas porque nada tinha sido feito ainda e o Felca fez assim, não poderia ter sido melhor. Tem que ter coragem, porque é delicado, sabemos nós”, disse Juliette.

Em seguida, a paraibana elogiou a apuração da investigação que o youtuber realizou. “Ele fez quase uma investigação com detalhes de uma forma que todo mundo conseguiu ver, entender, não que não não fosse explícito, mas muito bom. Felca, muito obrigada”.

Repercussão no Poder Público

A apresentadora do Saia Justa lembrou que a repercussão provocou o envolvimento do Poder Público: “Trouxe o olhar do público para algo que acontecia. Acordou o Legislativo. Estou vendo muitas movimentações. Porque é isso que vai mudar de fato. A população está falando sobre isso e clamando por uma solução. Que haja limites sobre esse absurdo".

O youtuber Felca publicou um vídeo em seu cana em que denuncia adultização de menores em perfis por influenciadores nas redes sociais. A publicação, feita no último dia 6 de agosto, já conta com quase 36 milhões de visualizações na plataforma.

Entre os citados no vídeo, está Hytalo Santos. Paraibano assim como Juliette, ele é investigado pelo Ministério Público por exploração de menores.

Com o grande impacto do vídeo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou uma mensagem em suas redes sociais no domingo (10) afirmando que vai pautar projetos sobre proteção de crianças em redes sociais ainda esta semana.

Já o deputado federal Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, acionou o Ministério Público e solicitou a abertura de inquérito urgente e a avaliação de prisão preventiva de Hytalo Santos e de outros influenciadores que possam ter cometido os mesmos crimes.