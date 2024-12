Sandy comenta pela primeira vez sobre namoro com o médico Pedro Andrade: 'Muita fofoca'

A cantora Sandy comentou, pela primeira vez, sobre o relacionamento com o médico nutrólogo Pedro Andrade, após o divórcio do músico Lucas Lima. A artista afirmou se incomodar com as especulações da mídia e do público sobre sua vida amorosa.

Em entrevista à revista Quem no Prêmio Multishow 2024, que aconteceu na noite dessa terça-feira (3), Sandy disse que ainda se assusta com a quantidade de comentários em torno do novo namoro, apesar de já estar acostumada a lidar com a exposição.

"Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim", contou.

Embora seja uma pessoa pública desde criança, por ser filha de Xororó e cantar com o irmão, Junior, Sandy sempre foi mais reservada e discreta quanto à vida pessoal, ficando longe de polêmicas.

Sobre a nova fase ao lado de Pedro Andrade, ela analisa que vive um momento de descobertas, dedicação à família e livre de cobranças na vida profissional.

"Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com minha família, viajando mais. Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem colocar data limite, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso", detalhou.

O relacionamento de Sandy e Pedro Andrade se tornou público em julho deste ano, quase um ano após a separação dela do músico Lucas Lima, em setembro de 2023. Nas redes da cantora, não há publicações com o médico.