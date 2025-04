Que horas começa o BBB 25 hoje, domingo (6/4)?

Neste domingo (6/4), o reality show deve começar a partir das 23:10 (horário de Brasília), logo após Fantástico. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar a eliminação, onde um participante deixará o jogo com base na votação do público.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A festa do BBB25 começou com tudo! O show de Dennis incendiou a noite, que logo esquentou ainda mais com o primeiro beijo entre Renata e Maike. Após várias investidas e flertes, que o nadador comparou a uma prova de resistência, o casal finalmente se entregou à paixão, esquecendo (pelo menos por enquanto) o affair passado de Maike com outra sister.





Porém, nem só de romance viveu a madrugada. Diego Hypolito não poupou críticas a Maike, discordando das explicações dadas pelo brother ao apresentador Tadeu Schmidt antes da festa. O ginasta, inclusive, o classificou como "amigo da onça".

Enquanto isso, no clima tenso da berlinda, João Pedro, emparedado ao lado de Maike e Daniele Hypolito, demonstrou preocupação com sua possível eliminação, pedindo aos colegas que cuidassem de seu irmão gêmeo, João Gabriel.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: