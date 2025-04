Domingo especial para os fãs de The White Lotus. Neste dia 6, será exibido o último episódio da terceira temporada da série, ambientada na Tailândia. A atração vai ao ar na HBO e na Max, às 22h (horário de Brasília).

Criador de The White Lotus fala sobre o final da terceira temporada

Criador e diretor de todos os episódios do show, Mark White promete um final épico. "Tem uma hora e meia. É meio épico. Como cineasta, é provavelmente o trabalho que penso: ‘Não acredito que fiz isso‘”, disse ele em entrevista ao The Hollywood Reporter. As informações são da CNN.

Ele também afirmou: "Minha esperança é que pareça uma tristeza catártica ou uma tristeza satisfatória, e não um ‘que porra é essa?’ triste. Mas as pessoas terão um milhão de opiniões diferentes. Você só espera conseguir acertar o patamar”.

Teorias de fãs

Em consonância com as duas temporadas anteriores, esta também iniciou com uma morte precoce capaz de arruinar o clima do luxuoso resort. Zion, filho de Belinda, foge de uma sessão de terapia após ouvir tiros até encontrar um corpo boiando na água. De quem é o corpo? E quem estava atirando?

Fãs especulam cenários e arriscam palpites. Alguns estão convencidos, de acordo com a revista Glamour, de que a família Ratliff está conectada à lenda do Flautista de Hamelin, o que os faz acreditar que um ou mais membros do clã devem ser o corpo boiando. Na história do século 13, uma cidade saxã contra um flautista para livrá-la de uma infestação de ratos. Como não recebe o pagamento pelo serviço, ele atrai as crianças com sua flauta até uma montanha, onde desaparecem.

Legenda: Para telespectadora, colar usado por Chelsea ao longo da temporada revela o destino trágico da personagem Foto: Divulgação

Lochlan, Saxon ou talvez toda a família Ratliff são cogitados. Há também Chelsea. Uma fã acredita que os acessórios da personagem anunciaram ao longo da temporada a morte iminente dela. “Nem queria falar isso em voz alta porque fico com medo do que pode acontecer com ela. Mas ela está quase sempre usando um colar com o pingente ‘Stay Gold’”, explicou a escritora de moda Tara Maria Gonzalez.

O colar custa US$ 10 mil e é da Flow London, inspirado na famosa frase “Stay gold, Ponyboy”, do livro "Vidas sem Rumo" (The Outsiders). “Foi o que Johnny Cade disse antes de morrer...”, continuou Tara Maria Gonzalez.

Legenda: Lochlan, Saxon ou talvez toda a família Ratliff são cogitados como mortos por alguns fãs Foto: Divulgação

Há ainda quem suspeite que Chloe, Rick e Saxon e, de forma indistinta, três pessoas, serão mortas. Ao contrário de um mistério à la Agatha Christie, cada temporada leva a audiência por uma jornada cheia de reviravoltas para descobrir não quem cometeu o crime, mas quem foi a vítima — e, por isso, as previsões para o final sempre enlouquecem os fãs.

Atriz Aimee Lou Wood revela spoiler sem querer

Diante de tantos mistérios, uma atriz revelou, sem querer, um spoiler sobre o fim da trama que pode agitar ainda mais os espectadores. Intérprete de Chelsea, Aimee Lou Wood deixou algumas fotos de bastidores na mesa do próprio apartamento, e um colega de quarto as viu sem querer.

As imagens foram presente de um dos fotógrafos do set. “Quando voltei e o vi em casa, ele disse: ‘Estou muito bravo'”, contou a atriz ao Buzzfeed. “E eu perguntei: ‘Por quê?’ E ele disse: ‘Eu vi as fotos, Aimee, eu vi as fotos.’ E eu respondi: ‘Ai meu Deus, me desculpa mesmo.”

Segundo os próprios atores, a produção da série foi muito rigorosa quanto a questão de spoilers da história. Aimee explica que estavam “muito paranoicos” com o que os atores postavam, e conteúdos eram checados muitas vezes antes de poderem ser publicados.