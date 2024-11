Médico namorado de Sandy é acusado de fraude milionária por plano de saúde

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade foi acusado pela seguradora SulAmérica Saúde por uma suposta violação do sistema de reembolso de planos de saúde. O esquema já teria movimentado mais de R$2 milhões.

A administradora ingressou com uma ação judicial contra o Instituto Pedro Andrade LTDA., fundado pelo médico, alegando que a entidade teria fraudado as regras de reembolso de serviços médicos. A informação foi publicada primeiro por Leo Dias e Portal Uol e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Em alguns casos, foram detectadas duplicidade de recibos e notas fiscais com quantias diferentes do valor real dos atendimentos. No setor de planos de saúde, o reembolso acontece quando o beneficiário recebe de volta o dinheiro que gastou em consultas, exames ou em outros procedimentos realizados por um profissional de saúde.

A juíza Edna Kyoko Kano, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), informou que há indícios da prática ao conceder tutela de urgência. "Os elementos de convicção trazidos aos autos apontam no sentido da prática, pelos réus, de atos que violam o sistema”, escreveu na decisão.

Por força da medida, o instituto fica impedido de emitir e fracionar recibos e notas fiscais de supostos atendimentos de saúde prestados a beneficiários da SulAmérica.

O descumprimento pode acarretar multa de R$ 5 mil por infração, com limite de R$ 200 mil.

A Justiça não acatou o pedido de suspensão de todos os pedidos de reembolso, considerando que a medida poderia prejudicar pessoas que não fazem parte da ação. O médico e o Instituto já foram citados.

Até o momento, Pedro Andrade e a SulAmérica Saúde não se pronunciaram à imprensa.

O relacionamento de Sandy e Pedro Andrade se tornou público em julho deste ano, quase um ano após a separação dela do músico Lucas Lima, em setembro de 2023. Nas redes da cantora, não há publicações com o médico.