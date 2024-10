Romance de Sandy com nutrólogo está firme e casal ja faz programas em família, diz site

Conforme o jornal Extra, o romance de Sandy com o médico nutrólogo Pedro Andrade segue firme. A artista foi vista na semana passada em uma sorveteria de Campinas (SP), onde mora, na companhia do médico e do filho, Theo, de 10 anos, segundo uma fonte do site.

O romance virou notícia há cerca de dois meses, mas eles nunca falaram publicamente sobre o assunto. Na época, também foi noticiado que Sandy usava um perfil secreto no Instagram para se comunicar com o médico, com o pseudônimo Luiza Cazzaera. Ela teria trocado o nome do perfil para Clara Valente, mas continua sendo seguida por Pedro Andrade.

O nutrólogo fez pós-graduação nos Estados Unidos e já namorou a ex-BBB Vanessa Mesquita. Em Campinas, a consulta do médico custa R$ 3,5 mil. Devido ao romance com Sandy, Pedro ganhou muitos seguidores nas redes sociais.

O profissional é apontado como o primeiro namorado da cantora após o fim do casamento com o músico Lucas Lima.