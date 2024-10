Gato Preto diz que vai encontrar Bia Miranda no Rio de Janeiro após término

O influenciador digital Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, publicou nos Stories, nesta terça-feira (1º), uma troca de mensagens com Bia Mirando, dando a entender que vai encontrá-la no Rio de Janeiro, após o término do casal.

“Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o Rio de Janeiro, vamos à minha médica para ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você dar uma resposta”, diz Bia na mensagem.

“Estou chegando, Rio de Janeiro”, escreveu Samuel nos Stories.

O namoro de Bia e Gato Preto terminou no domingo (29) e os dois tem publicado os bastidores do fim do romance nas redes sociais. Após ele afirmar que estava solteiro no Instagram, a influenciadora confirmou a notícia, mas revelou estar grávida. Com o término, Bia deixou o apartamento onde estava com o namorado em São Paulo e voltou ao Rio de Janeiro, onde mora com o filho.

Bia já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto do relacionamento com o DJ Buarque. Eles anunciaram o fim do relacionamento em 16 de agosto, e logo Bia passou a viver um romance com Gato Preto.