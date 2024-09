Gato Preto anuncia término com Bia Miranda e alfineta ex da influencer; entenda

O influenciador Gato Preto anunciou em suas redes sociais, na madrugada deste domingo (29), que está solteiro. Ele namorava a também influenciadora Bia Miranda desde agosto, poucos dias após o término do casamento dela com o DJ Buarque, com quem tem um filho. Em seu próprio perfil, Bia disse não saber motivo do término.

Nos 'Stories' do Instagram, Gato Preto compartilhou uma foto com a frase "tô solteiro" e mostrou as reações dos seguidores. Uma dessas pessoas disse: "Ela só quis te usar para esquecer o ex", ao que o influencer respondeu: "Vocês têm que entender que eu não sou os ex dela. Eu, solteiro, é diferente. Só não deu certo. Simples. Larguei mão".

No story seguinte, Samuel Sant'anna, nome verdadeiro do influenciador, publicou uma foto em que aparece deitado em uma cama com uma mulher à frente dele, de roupa íntima, de costas. "Prefiro solteiro do que com 'mina' de momento", comentou outra seguidora nessa segunda publicação, cuja resposta também foi compartilhada e respondida por Gato Preto.

Troca de farpas com DJ Buarque

Na mesma sequência de stories, Gato Preto ainda alfineta o ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque. "Ô, Buarque, quando for mandar indireta, fala nosso nome, para nós mantermos a etiqueta, se é que você conhece", disparou.

"Sua ex, quando conheci ela, ela me falou: 'ele não me pega há cinco meses'. Cinco meses, mano. Aí conheceu o 'negão'. [...] Você oprime a Bia Miranda para pagar suas contas. [...] Você vai na casa da Bia e pega seu filho para fazer 'marquetada'", continuou ele.

Em suas próprias redes sociais, Buarque retrucou: "Daqui, chapa, tu não vai arrancar nada. Pode arrancar essa mídia rapidinho que está conseguindo", disse. "Se a 'mina' [Bia] está contigo ou com outro, tranquilo. Mandei mensagem para ela agora porque ela é mãe do meu filho, para saber se você tinha agredido mais uma mulher ou não", continuou o DJ.

Bia disse não saber motivo do término

Bia, em suas próprias redes sociais, explicou aos seguidores que o término aconteceu após um "surto" de Gato Preto durante uma festa em que os dois estavam. "Não sei [o que motivou]. Realmente, não sei. Não entendi, ninguém entendeu. Surtou".

Legenda: Story de Bia Miranda em que ela chama Gato Preto de imaturo Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora comentou ainda que está sem carteira de identidade e que não consegue sair de São Paulo porque o documento ficou no carro do influenciador. Ela chamou o ex de "imaturo" e explicou que as contas que paga a Buarque são suas. "Nada que pago ao Rafael, que vocês conhecem como Buarque, tudo o que eu pago a ele são minhas contas", disse.