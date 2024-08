Bia Miranda anuncia fim do namoro com DJ Buarque após mãe levar polícia atrás do casal

A influenciadora Bia Miranda, de 20 anos, e o DJ Buarque, 34, anunciaram o término do relacionamento. O fim foi anunciado pouco depois de a mãe de Bia, Jenny Miranda, comparecer à casa do casal acompanhada da polícia.

Bia Miranda e DJ Buarque estavam juntos desde março do ano passado e são pais de Kaleb, de dois meses. Segundo O Dia, Jenny acusa o ex-genro de violência doméstica e cárcere privado.

Veja também Zoeira Jenny Miranda critica Gretchen por comentário em post de Bia Miranda: ‘Você não ama nem a você’ Zoeira Bia Miranda chama Jenny Miranda de 'mentirosa' após ela aparecer hospitalizada: 'mesma história'

Ainda conforme Jenny, a separação do casal teria ocorrido após sua intervenção. "Chegou ao fim porque eu soube que talvez ele estivesse agredindo ela. Então, ele mesmo se entregou porque, logo após a minha visita sobre uma possível agressão, eles anunciaram o término". Bia e Buarque negaram veementemente as alegações feitas por Jenny.

Bastante abalada, Bia se pronunciou em suas redes sociais. "Gente, eu não aguento mais, sério. A Jenny, só porque eu perdi o Instagram, foi na delegacia e trouxe a polícia aqui dizendo que eu estava roxa, que tinha apanhado e que estava em prisão domiciliar".

Família Miranda e a relação com Gretchen

Jenny Miranda, mãe de Bia, é ex-Fazenda e se considera filha afetiva da cantora Gretchen.

Em 2010, Jenny namorou com Thammy Miranda, filho de Gretchen. Homem trans, Thammy é político e influenciador. Na época do namoro com Jenny, Thammy se identificava como mulher lésbica.

Gretchen se dava muito bem com Jenny e, após o romance de apenas quatro meses entre Thammy e Jenny, Gretchen passou a se referir a ela como filha. A cantora chegou a tentar adotar Jenny legalmente, mas o processo não foi adiante por desavenças com a mãe biológica da Jenny.

Em 2023, porém, Gretchen deixou claro que Jenny não era sua filha e ameaçou bloquear quem falasse "em outros nomes".