Jenny Miranda critica Gretchen por comentário em post de Bia Miranda: ‘Você não ama nem a você’

Jenny Miranda mostrou revolta e rancor ao criticar Gretchen, nesta sexta-feira (9), em seus stories. A ex-A Fazenda não aprovou a atitude da Rainha do Bumbum, que comentou foto de Bia Miranda, filha de Jenny grávida do primeiro filho.

A influenciadora não gostou de a famosa, dona de hits como “Conga, conga, conga” e “Melô do Piripipi”, ter expressado amor e expectativa pela vinda do bebê, por meio de comentários os quais ela definiu como parecidos com os que escutou quando teve o filho mais novo, Enrico.

De acordo com Jenny, Gretchen também se mostrou feliz pela chegada do neto, mas depois a deixou na mão, não ajudando-a em nada em seu puerpério. "Você era conhecida como atriz pornô. Não tinha ênfase nenhuma na mídia e assim você carregou essa história de amor pelos filhos. Quando o Enrico nasceu, você dizia: 'meu neto', mas na primeira oportunidade você me deu um pé na bunda", desabafou Jenny, em determinado momento do story.

A confusão começou quando Gretchen publicou, em post da neta no Instagram, na terça-feira (6): "Iti Malia, vovó. Que gravidinha mais linda mais charmosa. A Bisa já ama muito". O comentário foi o suficiente para que Jenny se revoltasse com a mãe. As duas já haviam brigado nas redes. Em outra ocasião, a influenciadora disse que a cantora a havia proibido judicialmente de proferir seu nome.

"Já acordei irritada com o título 'Gretchen comemora que vai ser bisa'. 'Bisa já ama'. Bisa é o car*lho. Você não ama nem a você. Nunca nem criou teus filhos", disparou Jenny. A influencer ainda disse que Gretchen teria deixado de criar os filhos e que as adoções dela e da caçula da cantora, Valentina, seria uma forma de limpar a imagem.

Jenny ainda avaliou que a filha, com quem também mantém uma relação complicada, estaria cega: "Ela é uma adolescente ainda, mas vai ser mãe e os olhos dela vão servir para ver muita coisa, inclusive sobre você. Segura a tua onda porque a minha filha não é da sua família".

Ao ver a repercussão da situação, Bia deixou um comentário em um Instagram de notícias que mostrava os vídeos de Jenny. “Eu não sou da família de ninguém. Minha família estou construindo agora. Então, digo mais uma vez: me deixa em paz”, escreveu.