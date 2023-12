Bia Miranda chama Jenny Miranda de 'mentirosa' após ela aparecer hospitalizada: 'mesma história'

A influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (6) após sua mãe, Jenny Miranda, aparecer hospitalizada. A mulher desabafou nas redes sociais que "não aguentava mais" mensagens de ódio. A jovem de 20 anos chamou a mãe de mentirosa e disse que "desde os sete anos passa por isso".

"Vocês sabem que sou nova, tenho vinte anos. Mas desde meus sete anos passo por isso. Aos sete ou oito anos a criança está aprendendo a ler, aprender, a brincar. Eu não. Nessa idade eu estava presenciando um momento como esse. Se vocês fizerem as contas, são 13 anos. Já perdi a conta de quantas vezes já presenciei, de quantas vezes fiquei desesperada. Já foram cento e cinquenta, duzentas vezes dos meus sete anos até agora", relata Bia.

Ainda segundo a jovem, "não será a última vez" que Jenny fará isso. Ela diz que "a história será a mesma". Segundo Bia, "vai ser na cama, depois na sacada, depois vai sumir da internet e vai aparecer no hospital".

'História do mentiroso'

Ela diz ainda que a mãe pode ter tomado uma combinação de remédios. "Era isso que ela tomava dentro de casa estando comigo. Eu levava ela no hospital, tinha que fazer lavagem estomacal. Acabava sempre do mesmo jeito, ela conseguia o que ela queria e não acontecia nada".

"E se caso um dia acontecer, é a história do mentiroso: O mentiroso conta a mentira dez vezes, chega na décima primeira, e ninguém acredita. Como eu passei duzentas e uma vezes e já não acredito mais, vocês também vão passar, porque acredito que não vai ser a primeira vez", indica Bia.

A influenciadora e vice-campeã de "A Fazenda 14" pontuou, entretanto, que não deseja mal à mãe: "Não desejo que isso aconteça, e acredito que ninguém quer que essa fatalidade aconteça com alguém. Não guardo rancor, só quero viver a minha vida em paz".

Hospitalização

Ex-peoa de "A Fazenda 2023", de onde saiu "cancelada", Jenny Miranda publicou um registro no hospital na madrugada desta quarta após fazer uma sequência preocupante de vídeos nos stories:

"Estou no hospital apenas acompanhada da minha mãe. Estou na emergência. Estou bem até o momento. Passando para tranquilizá-los", escreveu.

"Chega, já foi muita humilhação que passei até agora. Por filho, ex-marido, hater, tô cansada. Eu tô muito cansada. Meu filho tá em boas mãos, eu nem sei mais. Acabou tudo pra mim (...) acabou carreira, acabou marido", disse Jenny antes de aparecer hospitalizada nessa madrugada.

Ela citou o distanciamento da filha, a também ex-peoa, Bia Miranda.

Jenny ainda citou a separação do ex-marido Fábio Gontijo, que pediu para terminar com ela. "Perdi a única pessoa que estava do meu lado e não foi tudo que ele contou, ele já estava sob pressão quando eu tava no reality. Monte de haters xingando ele por minha causa", disse.