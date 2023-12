Simony lamenta morte da tia: ‘minha dor não tem tamanho’

Em meio à fase de remissão de um câncer no intestino e o susto recente de quase precisar fazer uma biópsia no rim, a cantora Simony desabafou, na madrugada desta quarta-feira (6), sobre a dor da perda de uma tia, a "tia Mocinha", como foi identificada em post no Instagram.

A publicação, que apresenta a mão da artista sobre a da parente, trouxe os dizeres: "Eu só te amo ontem, hoje e para sempre. Minha dor não tem tamanho. O que me conforta é saber que eu estava aqui do seu lado quando fez a passagem. Te amo, descanse, @tiamocinha".

Nos comentários, uma série de mensagens de solidariedade e força. A apresentadora Sônia Abrão disse: "Ah, que tristeza, Si! Que ela descanse em paz!". A atriz Fabiana Karla escreveu: "Meus sentimentos, querida… Receba meu abraço". O ator Ary Fontoura declarou: "Meus sentimentos".

Os amigos e fãs em geral foram bastante carinhosos. "Siii, sinta-se abraçada, leve à sua mãe meu abraço tbem… Tia mocinha descansou e agora vive junto ao amor maior que é Deus!", comentou uma pessoa. "Só quem conhecia, sabia da alegria que ela transbordava! Nossa amada @tiamocinha está encantando e cantando para os anjos. Minha amiga, vc já sabe e volto a dizer, conte comigo. Te amo.", expressou outro. "Ahh, Tia Mo. Quantas memórias maravilhosas da minha juventude… Vai em paz… Que Deus a receba de braços abertos! Meus sentimentos @simonycantora e toda sua família! Bjo na sua mãe", deixou mais uma seguidora.

Outros posts

Recentemente, em 27 de novembro, a cantora também usou as redes sociais para compartilhar a luta diária contra o câncer e o alívio de não ter precisado fazer uma biópsia de um rim. Na ocasião, ela já se mostrava preocupada com a saúde da tia Mocinha. "Eu tenho passado por dias difíceis, dias de angústia por conta da minha tia. Eu quero muito fazer um vídeo em breve e dividir com vocês . Estava também angustiada por conta de uma biópsia de rim que precisaria fazer hoje e graças a Deus não foi mais necessário", relatou.

Em agosto, Simony finalizou mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto no ano passado, e fez questão de comemorar sua última sessão de quimioterapia. A artista postou uma foto em que aparece sorridente no hospital, segurando um balão com a frase 'viva la vida' em clima de festa!