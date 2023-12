Stênio Garcia é internado em hospital no Rio de Janeiro

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, deu entrada em um hospital no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6), após passar mal na madrugada com um quadro de vômito e diarreia. Ele foi socorrido por caseiros da residência e sua esposa, a atriz Mari Saade.

Mari deu detalhes sobre o estado de saúde do marido em entrevista à Quem. Segundo ela, Stênio está com uma gastroenterite viral. "Se for só gastroenterite, voltamos hoje para casa", disse.

Em julho, Stênio esteve hospitalizado após apresentar quadro de septicemia aguda, que teria se iniciado após uma inflamação na coluna. A infecção fez com que ele passasse por uma bateria de exames como tomografias no crânio, abdômen e pulmão.