Stênio Garcia é internado com quadro de septicemia no Rio de Janeiro

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi hospitalizado nesse sábado (1º), em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Conforme informações confirmadas pela assessoria de imprensa de Stenio, ele está com quadro de septicemia aguda.

A infecção generalizada no sangue foi causada por bactéria. De acordo com a assessoria, o ator tem fortes dores no quadril e nas pernas, mas segue consciente e respirando normalmente, sem auxílio da máscara de oxigênio.

Nas últimas horas, Stenio passou por uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos. Ele vem recebendo antibiótico intravenoso e apresenta leve melhora.

Até o momento, visitas estão proibidas pelos médicos. Stenio segue acompanhado da mulher, a atriz Mari Saade.

COMO ACONTECE A SEPTICEMIA

A septicemia, conhecida como 'sepse' acontece quando o sistema imune tenta barrar o ataque de um micro-organismo em algum canto do corpo, mas acaba tendo uma reação exagerada a ele.

A resposta inflamatória acaba podendo prejudicar órgãos importantes e o funcionamento do organismo como um todo.