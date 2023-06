Stênio Garcia mostra resultado de harmonização facial e viraliza na web; veja antes e depois

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, surpreendeu nas redes ao aparecer com um visual muito diferente nesta terça-feira (13), logo após passar por um procedimento de harmonização facial. No Fofocalizando, do SBT, ele mostrou o preenchimento de malar, na boca, na mandíbula e até sobrancelha preenchida com Botox.

Além destes, Stênio também passou por procedimento para a papada e lasers com o objetivo de melhor a textura da pele e estimular o colágeno. A transformação chamou atenção na web após a exibição do programa.

Legenda: Stênio mostrou resultados durante exibição do programa Fofocalizando Foto: divulgação

Stênio aproveitou para declarar que aprovou o resultado. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", assumiu ele ao vivo. Com a mudança, ele se tornou a pessoa de mais idade a fazer uma harmonização.

Legenda: Stênio fez harmonização e aplicação de botox em diversas partes do rosto Foto: divulgação

Críticas à aparência

Entretanto, alguns usuários nas redes sociais criticaram a decisão de Stênio. "Meu Deus, o que fizeram com ele?", questionou um. Muitos apontaram que o ator surgiu com o rosto mais esticado e o compararam à cantora Gretchen, conhecida pelos procedimentos faciais.

Legenda: Stênio mudou detalhes da boca e até da sobrancelha Foto: divulgação

O artista apareceu no programa ao lado da companheira Marilene Saade, com quem contou sobre o primeiro encontro do casal e deu detalhes da relação amorosa dos dois.