Stênio Garcia declara que não fez harmonização para ficar bonito: 'fiz para voltar a trabalhar'

O ator Stênio Garcia, 91, voltou a fazer declarações acerca dos comentários relacionados a sua harmonização facial. O resultado do procedimento estético foi revelado no último dia 13 deste mês, no programa Fofocalizando, do SBT, e gerou uma série de repercussões da web. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

“Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel. Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele.

Em outro momento, o ator fez um desabado para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. “Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei”, contou o artista.

“Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho. Quem mais vai levar vantagem nisso tudo é a minha mulher”, brincou.

Cirurgiã

Nessa terça-feira (20), a cirurgiã responsável pela harmonização facial de Stênio Garcia afirmou que houve uma série de mal-entendidos sobre o resultado. Conforme Camila Avallone Bosso, cirurgiã-dentista, o uso excessivo de luz do programa levou a uma "imagem distorcida" do resultado do procedimento no ator.

"Colocaram tanta luz, maquiagem e o jeito que filmaram, que ficou tudo muito maior do que realmente está. E ainda printaram o pior momento, em que ele está com a boca aberta", contou a cirurgiã após Stênio ser alvo de críticas ao mostrar o resultado do procedimento estético na TV.

Ainda segundo a médica, será necessário concluir o tratamento com corticoide que ele realiza para "mostrar a realidade".