Influenciadora Leide Diana tatua frase faltando uma letra durante Farofa da Gkay em Fortaleza

A influenciadora digital Leide Diana, uma das convidadas da Farofa da Gkay deste ano, tatuou a seguinte frase durante a badalada festa: “Só vive o propósito quem suporta processo”. Pouco tempo após receber as letras, amigos dela notaram que faltava na frase uma letra. O correto seria: “Só vive o propósito quem suporta o processo”.

Leide se revoltou com a descoberta e declarou, em story, na madrugada desta quarta-feira (6): “Eu vou lá agora mandar ele botar [colocar] o 'O'”. Ela chegou a mostrar a referência que entregou ao profissional, afirmando que não havia sido ela a responsável pelo erro. “Ele vai colocar [o 'O'] ainda hoje”, garantiu, num misto de preocupação e revolta.

Momentos antes, a influenciadora compartilhou um vídeo já deitada na maca, pronta para se tatuar. “O que vocês acham que eu vou fazer dessa vez?”, perguntou aos seus mais de 900 mil seguidores.

Veja também

A festa

A Farofa da Gkay começou, na segunda-feira (4), em Fortaleza, e o primeiro dia do evento entregou 12 horas de muita animação, com shows de diversos ritmos, variando da música eletrônica ao axé, pegação entre os influenciadores e o look iluminado de Gessica Kayane.

O evento em comemoração ao aniversário de Gkay é realizado desde 2017. Pelo terceiro ano seguido o Marina Park Hotel sedia a festa, que conta com mais de 700 convidados, entre nacionais e internacionais, como, neste ano, o ator norte-americano Marlon Wayans, famoso por produções hollywoodianas como "As Branquelas", "Todo Mundo em Pânico" e "O Pequenino".