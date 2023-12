Neymar tem nova conversa com influenciadora vazada quando Bruna estava grávida; veja

Outra troca de mensagens entre Neymar e a influenciadora Aline Farias foi exposta na internet nesta terça-feira (5). De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a conversa vazada aconteceu em fevereiro deste ano, quando Bruna Biancardi já estava grávida. Na época, os pais da pequena Mavie tinham acabado de reatar o namoro.

No bate-papo, o jogador mostrou interesse em ver o conteúdo de Aline, que faz trabalhos para a plataforma de conteúdos adultos OnlyFans. "Daqui a pouco tô no Brasil. Um amigo ali passou seu contato. Hahaha, tava me mostrando você”, iniciou ele. “Mentira hahaha”, respondeu ela. “Depois te ligo”, disse o atleta.

Segundo a publicação, a conversa não entre eles não desenvolveu porque Aline estava comprometida na época e decidiu não se estender.

Veja conversa

Neymar se pronuncia

Na semana passada, a conversa de Neymar e Aline viralizou nas redes sociais. Nela, o jogador pede para ver nudes da moça. “Tem nudes? Quando tiver em São Paulo eu aviso sim”, escreveu o jogador. Aline, então, respondeu: “Tem vários”.

O atleta ficou irritado com a exposição do conteúdo e se pronunciou. “Manda essa fdp mostrar a data. Isso foi anos atrás”, afirmou Neymar em um dos comentários, alegando que o bate-papo com Aline aconteceu em 2021 e que ele não tem OnlyFans.