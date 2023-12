Tiktoker Duda Rubert é apontada como affair de MC Daniel; web percebe afastamento de Yasmin Brunet

Apesar dos rumores de romance com Yasmin Brunet, MC Daniel parece ter se aproximado de outra pessoa no último fim de semana. Cumprindo compromissos profissionais em São Paulo, o artista foi flagrado com a tiktoker Duda Rubert.

De acordo com informações do Extra, o cantor foi atração principal de uma festa de 15 anos na capital paulista. Ao compartilhar fotos da comemoração, a aniversariante publicou registros com Daniel e a influenciadora.

Dias antes, o artista já teria curtido diversas fotos de Duda no Instagram, reforçando as suspeitas de um possível interesse na tiktoker. MC Daniel, no entanto, desfez os ‘likes’ após internautas notarem a interação.

Para completar a teoria, Yasmin Brunet aparece como uma das principais apostas da internet para o elenco do “BBB 24”. Assim, a hipótese é de que sua relação com o cantor tenha sido abalada devido aos meses em que a modelo ficará confinada.

QUEM É DUDA RUBERT?

Fazendo sucesso com dancinhas no TikTok, Duda Rubert costuma compartilhar, além das coreografias, registros de viagens e cuidados com o corpo com seus mais de 5 milhões de seguidores.

Com a fama na internet, a influenciadora chamou a atenção de outros setores do entretenimento, chegando a fazer pequenas participações como atriz em produções de streaming e televisão, incluindo a novela “Carinha de Anjo”, do SBT.