Valesca Popozuda revela agressão em relacionamento abusivo: 'Era um terror na minha cabeça'

Valesca Popozuda, de 45 anos, detalhou o passado em que foi vítima de um relacionamento abusivo e de agressão em entrevista ao Gshow publicada nesta terça-feira (2).

“Quando eu falo ‘só me dava porrada e partia para farra, eu ficava sozinha’, eu passei por isso. Era um terror na minha cabeça. Nem entendia direito, achava que era só porrada e não, tem a saúde mental. Você sendo a vítima, se coloca como culpada. Não, você não é a culpada”, revelou a funkeira em referência a uma de suas composições.

Ela se prepara para lançar, na próxima sexta-feira (5), dois álbuns: "De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade", e o ‘"De Volta Para Gaiola: Amor", com versões light dos sucessos que flertam com o pagode e o trap.

"Quero falar do meu amor de verdade, que é aquela Valesca que começou a falar sobre a liberdade da mulher, que a mulher não tinha que ter medo de falar o que ela pensava, do que ela gostava. E nem imaginava naquela época que eu falava sobre o feminismo", explicou a cantora.

Ao portal, ela também comentou sobre o início de sua vida sexual, aos 16 anos: “Minha mãe não falava sobre isso comigo. Aos poucos, você vai se descobrindo, vai tentando conhecer o que é bom. Fui aprendendo com a rua, aos poucos, com amigas. Minha primeira vez foi com um cara que eu amava, mas eu pensava: será que vai sempre doer?”.

Vida de solteira e bissexualidade

Sobre estar solteira, Valesca revelou que tem gostado. "Eu tô gostando tanto de viver isso. Os meus momentos, fazer o que quero. Quando você tá num relacionamento, você tem que dar satisfação, né? E eu tô gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida", disse.

Ela falou ainda sobre intimidar os homens. "Eles correm. Quando eles entendem que você é uma mulher, que, pô, você não vai deixar barato, que você não vai abaixar a sua cabeça, e que você é empoderada pra cara***, que não depende de nada, que você vive a sua vida, eles têm medo".

A carioca, que comentou ainda sobre bissexualidade e revelou já ter pegado amigos do filho, de 24 anos, brincou que seu próximo relacionamento será com uma mulher.

"O sexo é muito gostoso. Esses homens estão tão complicados, sabe? Porque eles sempre querem ser donos da razão. Com mulher, a troca, o carinho, a carícia é bem diferente do que a com o homem", finalizou.