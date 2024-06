Mundo Pixar em Fortaleza traz o encantamento do cinema com imersão em 13 salas icônicas de animações

Nas memórias de quem adora uma animação é quase impossível citar o gênero e não recordar, quase imediatamente, de produções como 'Toy Story', 'Procurando Nemo', 'Up: Altas Aventuras' e 'Carros'. Todas elas do estúdio Pixar e, agora, disponíveis para uma visita cheia de experiências sensoriais em Fortaleza. Essa é a promessa do 'Mundo Pixar', exposição que abre as portas ao público na capital cearense nesta sexta-feira (28), em um espaço considerado o maior do mundo em extensão.

Ao todo, 13 salas completam o circuito que esta coluna conferiu com exclusividade antes da abertura oficial. Nelas, é possível entrar em contato com o universo cheio de magia das animações, combinando essa sensação com a nostalgia, caso o espectador seja adulto, ou até mesmo de descoberta, no caso das crianças menores. Conectados, os espaços disponíveis na mostra possuem representações de personagens em tamanho real e ainda brincam com as histórias dos longas famosos.

Legenda: Ao todo, 13 salas compõem o circuito imersivo de Mundo Pixar Foto: Ismael Soares

A primeira sala, por exemplo, apresenta a casinha famosa do personagem Carl Fredricksen, de 'Up: Altas Aventuras', e é impossível não se emocionar ao visualizar todos os detalhes pensados para conectar os visitantes aos personagens. Tudo está lá, desde a lareira com os balões até as manchinhas na mão do protagonista.

Na história do filme, lançado em 2009, Carl enche a própria residência desses balões e sai em uma viagem inesperada com Russell, um menininho de 8 anos, e é inevitável não se sentir como os dois ao entrar na sala proposta no Mundo Pixar. Quase como se estivéssemos mesmo no ar.

Experimentar o mundo dos filmes

Para que tudo seja assim, uma imersão completa, destaca-se uma grande estrutura operacional para garantir o encantamento. Wagner Zaratin, organizador da exposição imersiva Mundo Pixar, explica que a mobilização é grande. "A gente cuida de tudo que está aqui com muito detalhamento. Para montar os espaços, a gente leva cerca de 45 dias, e a logística para trazer para o Nordeste é muito difícil; por isso, é a primeira vez. São quase 40 carretas para montar essa estrutura gigante", explicou, em entrevista à coluna.

O organizador expõe que o objetivo é justamente envolver quem visita, garantindo que o filme se torne algo palpável, fácil de se conectar ainda mais. "São muito detalhes para existir a sensação de que se está dentro do filme mesmo. [Isso] Sempre foi nossa busca. Começamos o projeto em 2022, lá em São Paulo, e o intuito já na época era trazer algo para família interagir após tanto tempo das restrições por conta da pandemia", relembrou ele.

Legenda: Toy Story é um dos destaques da experiência, com uma sala que promete transformar os visitantes em brinquedos do filme Foto: Ismael Soares

Se a primeira sala já impressiona, as demais não perdem nada em caracterização e até crescem ainda mais quando vistas em conjunto. Ao longo do passeio, muitas sensações devem surgir entre crianças e adultos, todas cercadas de emoções que podem tocar de maneiras diferentes a quem chegar pelo evento.

"Tem toda uma memória afetiva. Quando uma família chega, um vai para um lado, um para o outro, mas todo mundo sempre se diverte muito, seja com o nível absurdo de detalhe ou pela experiência no geral", garante Wagner Zaratin.

As cores e texturas do espaço físico da mostra acabam se interligando com os cheiros e sons que compõem as salas. Na de 'Ratatouille', além dos objetos em tamanho gigante para simular uma cozinha, o visitante ainda se sente parte do universo do chef Rémy ao sentir os cheiros adentrarem, além do som característico do filme.

Legenda: O filme 'Carros' também é um dos representados no Mundo Pixar Foto: Ismael Soares

A sala de 'Toy Story', então, é uma diversão à parte. Ao colocar os espectadores no lugar dos brinquedos de Andy, o espaço se abre como uma forma de despertar as memórias da infância, deixando que adultos e crianças brinquem juntos.

E se, no final da exposição, tudo já tinha encantado, a sala de 'Procurando Nemo' é uma das mais belas. O fundo do mar parece uma realidade ao embarcar na jornada do personagem que ficou famoso lá em 2003 e dá até para fingir ser um peixinho dentro do oceano imenso. Não bastasse isso, saindo de lá, ainda há a possibilidade de garantir itens exclusivos do mundo Disney-Pixar, o que parece ser uma verdadeira alegria para todos os públicos.

Serviço

Mundo Pixar

Inauguração: Sexta-feira (28)

Local: Shopping Iguatemi Bosque

Ingressos: a partir de R$ 45, disponíveis no site ou no local