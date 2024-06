'Todo Mundo Odeia o Chris' ganha série animada com os personagens originais; veja o que se sabe

Os fãs da série 'Todo Mundo Odeia o Chris' podem ficar animados porque a produção vai ganhar uma nova versão, dessa vez animada, trazendo de volta os personagens famosos de uma forma diferente. A novidade, inclusive, ainda vai ter Chris Rock, Terry Crews e Tichina Arnold como dubladores.

A série ficou conhecida em todo o mundo por retratar a infância de Chris Rock sob a ótica da comédia e, até hoje, possui uma verdadeira legião de fãs.

"Estou muito animado para apresentar ao mundo outro lado engraçado da minha infância", afirmou Chris Rock em um comunicado. Em inglês, o nome da produção fará referência ao título original, com 'Everybody Still Hates Chris', deixando claro que todo mundo "ainda odeia" o garoto.

"Para todos vocês, pessoas amadas ​​que arrasaram conosco, agora vocês têm a chance de rir dos nossos personagens animados", escreveram Tichina Arnold e Terry Crews. Nos comentários, os espectadores da série original ficaram empolgados com a novidade e mandaram mensagens de carinho aos artistas.

Novo elenco

Apesar da expectativa, nem todos os atores retornarão no novo projeto. O próprio protagonista, inclusive, não será o mesmo. Tim Johnson Jr. ("Saturdays") será o jovem Chris, Ozioma Akagha ("Delilah") surge como sua irmã Tonya, Terrence Little Gardenhigh ("Danger Force") como o irmão Drew, e Gunnar Sizemore ("Kung Fu Panda") como o melhor amigo Greg.

A produção já tem estreia prevista para ainda este ano no canal pago americano Comedy Central e na plataforma Paramount+. Entretanto, ainda não há data ou mês em que chegará ao Brasil.

Sucesso no Brasil

O que não é novidade é o sucesso de "Todo Mundo Odeia o Chris" em solo brasileiro. A transmissão em TV aberta e as memórias da infância são alguns dos fatores citados como os responsáveis pela repercussão da série, que foi criada por Chris Rock e conta parte da infância dele de forma divertida.

Na série, exibida de 2005 a 2009, Chris é um jovem de uma família da classe trabalhadora que vive em Bed-Stuy, no Brooklyn, no fim dos anos 1980. O pai, Julius, e a mãe dele, Rochelle, são alguns dos personagens mais queridos.

Mas quem não parece gostar tanto assim do sucesso da série no Brasil é Tyler James Williams, conhecido por interpretar o protagonista na série original. O ator tem se distanciado do personagem desde que os fãs brasileiros lotaram os perfis dele nas redes sociais com mensagens em português.