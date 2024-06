Autora Suzanne Collins anuncia novo livro de Jogos Vorazes e fãs especulam próximo filme; veja mais

Franquias grandes de sucesso no mundo literário e no cinema são lembradas por décadas. Jogos Vorazes, por exemplo, faturou números esmagadores nas duas áreas e parece ter ainda à frente muito mais espaço para marcar a indústria artística. Não bastasse o recente lançamento do filme 'Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes', a autora Suzanne Collins revelou, nesta quinta-feira (6), o próximo livro da saga: 'Sunrise on the Reaping'.

A informação foi confirmada pela Associated Press e, logo depois, pela própria editora de livros Scholastic, responsável pela distribuição da obra de Suzanne Collins. Segundo os rumores iniciais, o ponto de vista a ser abordado na obra será o de Haymitch Abernathy, visto na trilogia original como mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark, além de segundo vitorioso dos Jogos Vorazes pelo Distrito 12.

"Com 'Sunrise on the Reaping', fui inspirada pela ideia de submissão implícita discutida por David Hume e, em suas palavras, 'a facilidade com que muitos são governados por poucos'", garantiu a autora em entrevista sobre a nova obra. A previsão de lançamento, entretanto, será um pouco mais longa, já que o livro deve sair somente no dia 18 de março de 2025.

Além do livro já confirmado, a data para o lançamento do próximo filme foi informada, ainda que os direitos cinematográficos da obra ainda não tenham sido anunciados. Segundo a revista norte-americana Variety, as especulações sobre o longa começaram antes mesmo da confirmação para tal.

Novo filme de Jogos Vorazes?

Ainda que o cenário seja de incerteza, não demorou para que os fãs já começassem a torcida e as especulações de possíveis artistas para integrarem um filme no futuro. Para os fãs da saga, a história deve estar entre uma das mais cruéis retratadas no universo de Jogos Vorazes até então, já que o personagem de Haymitch é mostrado, tanto no longa como nos livros, como um homem amargurado e cheio de traumas pela violência imposta por Panem.

Se a preocupação for lucro, os produtores podem garantir que os fãs devem presenciar o novo capítulo nos cinemas, sem dúvida. 'Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes', estrelado por Rachel Zegler e Tom Blyth garantiu, após estreia em novembro de 2023, US$ 337,4 milhões no global box office.

O número é ainda maior se levados em consideração todos os longas da franquia. Juntos, eles ocupam a vigésima posição nos maiores faturamentos de sagas ao longo do tempo, com 3,3 bilhões de dólares para a Lionsgate.

"Eu quero mais, faz de todos que eu compro", escreveu uma das fãs da saga no X, antigo Twitter, local em que a notícia repercutiu mundialmente. No Brasil, por exemplo, o nome de Haymitch ocupou a primeira posição entre os assuntos mais comentados entre os usuários da plataforma.

"Somente Suzanne Collins escreveria um livro fan-service sobre os Jogos Vorazes do Haymitch usando teoria política, e ela fez mesmo", disse outro, ressaltando os indícios já deixados pela autora anteriormente.

Enquanto isso, muita gente já depositou expectativas no mesmo estúdio responsável pelos demais longas. "Vale ressaltar que os direitos do novo livro de 'Jogos Vorazes Sunrise On The Reaping' ainda não foram vendidos para uma adaptação, mas acho que a gente pode confiar que a Lionsgate não nos decepcionará", escreveu um dos principais portais sobre a franquia. Apesar de nada confirmado, nos resta aguardar os próximos capítulos dessa história.