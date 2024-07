Chuvas no Ceará ficam dentro da média histórica em junho; veja volume por cidade

O Ceará teve, em 2024, uma quadra chuvosa que surpreendeu as previsões iniciais e bateu recordes positivos em volume de precipitações. Em junho, o acumulado naturalmente reduz – mas, ainda assim, neste ano, ficou dentro da média histórica.

A chamada “normal meteorológica” registrada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o mês de junho é de 37,2 milímetros, quantidade considerada baixa na divisão estabelecida pelo órgão.

O mês passado, então, superou a média: choveu no Ceará 43,9 mm durante no sexto mês deste ano, cerca de 18% acima da média. A quantidade, porém, é considerada “em torno da normal”.

Os dados são da Funceme, coletados na manhã desta segunda-feira (1º), e estão sujeitos a alterações, já que os postos pluviométricos do órgão estadual atualizam as informações diariamente.

Onde mais choveu em junho

A região cearense onde mais choveu no mês de junho foi o Maciço de Baturité: Guaramiranga, a cerca de 106 km de Fortaleza, registrou um acumulado de 234,9 mm, 56,7% acima do “esperado” para os 30 dias (149,9 mm).

O segundo município com mais chuvas no mês foi Mulungu, com acumulado 233,2 mm, o dobro dos 111,3 mm contabilizados historicamente; seguido de Aratuba, com 196,1 mm (66,7% acima da média).

O cenário é semelhante ao registrado em 2023: a região mais chuvosa do Estado após o fim da quadra “invernosa” do ano passado também foi o Maciço do Baturité.

Para o próximo mês, o cenário deve ser de escassez: a média histórica de julho é de 15 milímetros, que não foram atingidos pelo Estado no ano passado. Julho de 2023 terminou com apenas 8 mm de chuvas nos 31 dias em todo o Ceará.

Temperaturas mais baixas

A redução da nebulosidade depois do fim da quadra chuvosa prejudica a incidência de precipitações, mas pode favorecer outra condição do tempo: a queda de temperaturas. A cidade de Aiuaba, no Sertão dos Inhamuns, registrou, nesta segunda (1º), a menor do ano: 13,7°C.

O meteorologista Vinicius Oliveira, pesquisador da Funceme, explica que é comum os termômetros despencarem “quando a previsão do tempo indica céu com poucas nuvens ou sem nuvens”.

“Essa condição, além da presença de uma massa de ar menos aquecida (para não chamar de fria) e com menor teor de umidade do ar favorece a perda de radiação no período das noites e madrugada”, complementa.

Todas as 10 menores temperaturas do Ceará em 2024 registradas pela Funceme foram entre maio e julho, em horários entre 4h e 6h da manhã. Metade delas foi em Aiuaba.

01/07 - Aiuaba - 13,7°C

01/07 - Parambu - 14,5°C

30/06 - Aiuaba - 14,5°C

29/06 - Aiuaba - 15,7°C

28/06 - Aiuaba - 16°C

19/06 - Parambu - 16,1°C

25/06 - São Benedito - 16,1°C

28/05 - São Benedito - 16,2°C

14/05 - Aiuaba - 16,2°C

26/06 - Viçosa do Ceará - 16,3°C

Previsão do tempo

O tempo deve permanecer firme no Ceará, com “condições de sol e poucas nuvens” entre hoje (1°) e quarta-feira (3) em todas as regiões, segundo aponta a previsão da Funceme.

Entre a noite de hoje a madrugada, porém, “há baixa possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e no centro-sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns”.

“As chuvas previstas devem ocorrer devido a efeito de brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo”, complementa o órgão.

Em relação à temperatura, estão previstos valores mínimos em torno de 15°C para as regiões de serra, especialmente na madrugada e manhã no Cariri. À tarde, “a maior incidência de radiação solar deve favorecer o aumento rápido da temperatura, que pode chegar a 36°C na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns”.

No Litoral de Fortaleza, os termômetros devem marcar valores entre 24°C e 32°C.