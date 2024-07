Cidade do Ceará registra menor temperatura do ano, com 13,7°C; veja lista de locais mais 'frios'

O tempo esfriou, no fim de semana, em diversas cidades cearenses. Nesta segunda-feira (1º), o município de Aiuaba, no Sertão dos Inhamuns, registrou a menor temperatura de 2024, com mínima de 13,7ºC.

Os termômetros também marcaram mínimas inferiores a 18°C em outras localidades. Em Parambu, na mesma região de Aiuaba, a semana começou com temperatura de 14,5°C. Já São Benedito, na Serra da Ibiapaba, amanheceu sob frio de 17,3°C, segundo dados levantados pelo Diário do Nordeste em plataforma da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As vizinhas Itatira, no Sertão de Canindé (17,6°C); e Santa Quitéria, no Sertão de Crateús (17,8°C), completam a lista de temperaturas mínimas mais baixas do Estado nesta segunda-feira (1º).

Ainda no domingo (30), as temperaturas já haviam despencado em parte desses locais, segundo monitoramento do órgão de meteorologia. A recordista Aiuaba já registrava 14,5°C, seguida por Parambu (16,3°C), Penaforte (16,8°C), Missão Velha (17,2°C) e São Benedito (17,6°C).

A cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, foi listada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entre as menores temperaturas do Brasil no domingo, com 15,8°C.

A queda nos termômetros “é comum nesta época do ano, principalmente quando a previsão do tempo indica céu com poucas nuvens ou sem nuvens”, como explica Vinicius Oliveira, meteorologista e pesquisador da Funceme.

“Essa condição, além da presença de uma massa de ar menos aquecida (para não chamar de fria) e com menor teor de umidade do ar favorece a perda de radiação no período das noites e madrugada”, aponta.

Legenda: Nebulosidade comum no período de chuvas dificulta queda de temperaturas Foto: Theyse Viana

O meteorologista observa que essas condições incidiram sobre o interior do Nordeste, entre ontem e hoje, aliado a um cenário comum no Ceará no mês de junho: o céu praticamente limpo, após o fim da quadra chuvosa.

“O resfriamento radiativo noturno, que é a perda de calor da superfície durante a noite, mais intenso nessa época do ano, ocorre por causa da ausência de nuvens, contribuindo ainda mais para a queda das temperaturas”, frisa.

Fortaleza vai esfriar?

Para quem mora na capital, o “friozinho” não deve chegar. Isso porque, segundo explica Vinicius, “a temperatura de Fortaleza é influenciada pela temperatura do oceano Atlântico, que em geral está em torno de 28-30°C”.

A mínima em Fortaleza no domingo foi de 23,2°C, já subindo para 24,1°C na manhã desta segunda-feira (1º).

A tendência para as próximas semanas, conforme o meteorologista da Funceme, é de que “regiões do centro-sul do Estado e ambientes de serra, como Ibiapaba e Araripe, tenham temperaturas mínimas mais baixas em relação a outras localidades do Estado, principalmente por estarem localizadas em altitudes mais elevadas”.