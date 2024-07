Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (3/7)

A Lua chegou no signo de Gêmeos e poderia ser leve, mas Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos, está conversando com Plutão. O papo é sério, muito cuidado para que suas conversas não terminem numa discussão. As notícias que vão circular por aí, podem ser impactantes. Vigie seus pensamentos e tente não se angustiar. Muito cuidado com as imposições ou ameaças. Evite falar muito para não se arrepender depois. Hoje pode ser aquele dia de medir forças e ninguém vai sair ganhando.

Áries

A vida pede organização. Comece pela sua casa, vida íntima e emoções. Eu sinto que você precisa de uma renovação. Você estará mais consciente das suas necessidades emocionais e espirituais. Você está se preparando para nova fase que vai chegar.

Touro

O momento está favorável para comunicações e tomada de decisões. Use este dia para concluir acordos, esclarecer mal-entendidos e tomar decisões importantes com consciência e assertividade.

Gêmeos

Nem tudo é viável no momento, geminiano(a). Melhor não se empolgar tanto. Pode ser que você esteja um pouco confuso ainda. Pense bem e se prepare para uma nova fase que inicia no dia 05/07.

Câncer

Vênus forma um trígono com Saturno, permitindo que você alinhe suas ambições com a realidade. Este aspecto é favorável para decisões práticas e bem planejadas. Este é o momento ideal para examinar todos os detalhes minuciosamente.

Leão

Vênus se alinha em trígono com Saturno, proporcionando maior estabilidade emocional e uma compreensão mais clara dos seus limites. Isso é fundamental para se preparar para a nova fase lunar que inicia no dia 05.

Virgem

O céu está contribuindo para que você estabilize suas emoções e tenha uma visão mais clara dos seus relacionamentos. Coloque alguns limites e reflita sobre o que você espera dessas relações.

Libra

Tente tomar decisões ponderadas, especialmente quando se trata de carreira. É muito importante que você estabeleça algumas metas realistas, já se preparando para a Lunação de Câncer que vai iniciar no dia 05/07.

Escorpião

Evite idealizações e expectativas. Você já se iludiu demais e chegou a hora de colocar os pés no chão, especialmente quando se trata de uma paixão ou de um projeto criativo que você está envolvido.

Sagitário

Tente evitar dramas e seja prático se tiver que fazer uma escolha. O momento pede desapego e uma abordagem mais realista para lidar com temas emocionais ou questões familiares.

Capricórnio

Chegou a hora de concretizar um acordo ou tomar uma decisão importante, capricorniano(a). Vênus faz um aspecto harmonioso com seu planeta regente, Saturno. Tente firmar algum compromisso e planeje o que você quer realizar no futuro.

Aquário

Aproveite o momento para se envolver em projetos colaborativos ou interagir mais com outras pessoas. Você se sentirá mais aberto ao diálogo, mais sociável e tenho certeza que vai atrair pessoas legais para sua vida.

Peixes

Vênus e Saturno estão alinhados, beneficiando decisões importantes. Você precisa equilibrar diversão e compromissos e ficar mais atento aos seus prazeres, desejos e paixões.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.