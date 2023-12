Após Kéfera negar que iria a Farofa da Gkay, Lucas Rangel se posiciona

Após Kéfera revelar que não irá para a edição 2023 da Farofa da Gkay, nesta segunda-feira (4), o influenciador digital, Lucas Rangel, saiu em defesa da festa da paraibana. Nas redes sociais, fãs do comediante apontaram que o comentário seria uma "indireta" para a dona do canal no YouTube "5 minutos".

"Eu simplesmente racho de quem espera a Farofa chegar pra poder falar que não vem, que não gosta, que é ser evoluído… Tudo pra ver se sai em página de fofoca. Se acha tão uó, por que perde tempo falando, né?", disparou X, no antigo Twitter.

Segundo internautas, o comediante teria rebatido o comentário que o evento seria um "universo paralelo". "Se eu não quero ir em algo, se não gosto, não faz sentido, fico calado. 'Ai que todo mundo lá fica forçando atenção'. Igual você agora, né?", escreveu.

Entenda polêmica

Nesta segunda-feira (4), Kéfera relembrou momentos dos anos em que participou do aniversário da paraibana.

"Já tive minha fase de ir lá e fazer minhas bagunças? já. Mas agora eu sou uma adulta de 30 anos, não tenho mais paciência para essas coisas. Eu sei que até hoje a galera fala das lives que fiz quando fui pra Farofa. Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Gente, que mico. É assim que eu quero ser vista? É isso que eu quero de verdade? Não, tô fora. Tô fora, tô fora, tô fora", disse.

A atriz revelou que não consume mais bebida alcoólica e está focada na rotina de exercícios físicos.

Segundo a artista, no evento todos são transportados para um "universo paralelo". "A ideia é você produzir conteúdo, tentando mostrar que você está se divertindo muito e às vezes nem tá, mas vai engajar", revelou. Em 2022, Kéfera esteve na festa e foi responsável por flagrar beijos entre diversos famosos.

"Sou uma pessoa que gosta de ter amizade de verdade. Tenho poucos amigos. Amigo, amigo mesmo, ninguém lá é amigo de ninguém. Essa é a verdade. E é um fingimento do caramba. Vocês sabem que é tudo por engajamento, é tudo por like. Aí eu me questionei, vale a pena? É isso que eu quero pra mim? E a resposta é não", continuou.

A atriz ainda disse que Gkay a procurou quando ela saiu do grupo de convidados da Farofa. "Amiga, você não vai?", questionou a influenciadora. Kéfera relatou que não a respondeu, pois as duas não são amigas.