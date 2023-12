Kéfera nega participação na Farofa da Gkay e comenta: 'me dá uma vergonha'

A influenciadora Kéfera Buchmann utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para informar que não irá comparecer à Farofa da Gkay de 2023. No Instagram, ela relembrou momentos dos anos em que participou do aniversário da paraibana.

"Já tive minha fase de ir lá e fazer minhas bagunças? já. Mas agora eu sou uma adulta de 30 anos, não tenho mais paciência para essas coisas. Eu sei que até hoje a galera fala das lives que fiz quando fui pra Farofa. Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Gente, que mico. É assim que eu quero ser vista? É isso que eu quero de verdade? Não, tô fora. Tô fora, tô fora, tô fora", disse. A atriz revelou que não consume mais bebida alcoólica e está focada na rotina de exercícios físicos.

Kéfera contou ainda que retornou com o canal "5 Minutos" do YouTube. "Vou pra Farofa? Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. São outras prioridades. Ao longo da vida a gente vai mudando as nossas prioridades, vivendo de fato onde a gente quer estar e onde não tem necessidade. Entendeu? E é isso."

Segundo a artista, no evento todos são transportados para um "universo paralelo". "A ideia é você produzir conteúdo, tentando mostrar que você está se divertindo muito e às vezes nem tá, mas vai engajar", revelou. Em 2022, Kéfera esteve na festa e foi responsável por flagrar beijos entre diversos famosos.

"Sou uma pessoa que gosta de ter amizade de verdade. Tenho poucos amigos. Amigo, amigo mesmo, ninguém lá é amigo de ninguém. Essa é a verdade. E é um fingimento do caramba. Vocês sabem que é tudo por engajamento, é tudo por like. Aí eu me questionei, vale a pena? É isso que eu quero pra mim? E a resposta é não", continuou.

A atriz ainda disse que Gkay a procurou quando ela saiu do grupo de convidados da Farofa. "Amiga, você não vai?", questionou a influenciadora. Kéfera relatou que não a respondeu, pois as duas não são amigas.