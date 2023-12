Fábio Assunção comemora fim do primeiro ano na faculdade de Ciências Sociais

Fábio Assunção, de 52 anos, celebrou o fim do segundo semestre e do primeiro ano de estudos no curso de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo. O ator usou seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (4), para celebrar o feito.

"Hoje eu fiz minha última prova do segundo semestre, e estou comemorando esse ano. Achei que não ia conseguir concluir. É o primeiro de quatro anos, e deu certo. Vocês têm ideia da alegria que eu estou hoje?", disse o artista.

O ator comentou ainda sobre o quanto está aprendendo na nova faculdade. "Aprendi muito com a sociologia, com todos esses caras que elaboraram pensamentos", contou Fábio, que já havia iniciado o curso de Comunicação Social, mas não concluiu.

Fábio Assunção Ator "É importante a gente ter um senso crítico sobre a sociedade em que a gente vive. Vivemos numa época de guerra, de conflitos climáticos, e esses pensadores me trazem a ideia de que a gente deve olhar para tudo isso como um processo".

Nos comentários do vídeo postado pelo ator, muitos foram os comentários de apoio. "Imagina ter Fábio Assunção como colega de classe", brincou um dos quase 2,8 milhões de seguidores. "Ativei o modo Fabio Assunção, superação, atividade física, boa alimentação e vida, muita vida", felicitou outra.

Amigos famosos também celebraram. "Parabéns! Que venha 2024", disse Fátima Bernardes. "Parabéns!", desejou Cissa Guimarães.

Veja também

Filme no Ceará

Ele também falou sobre conciliar a faculdade e o trabalho. "Postei aqui quando começou o segundo semestre, tinha voltado do Ceará, onde passei 65 dias filmando", complementou. Fábio esteve no município de Beberibe, onde trabalhou em um personagem para o filme "Motel destino", do diretor Karin Aïnouz.

O período no Ceará também foi de convite à reflexão. É que foi na mesma temporada em que o ator terminou um casamento de três anos, perdeu peso e começou a mudar o visual para o novo papel.