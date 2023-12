Alexandre Correa pede suspensão de ação de divórcio de Ana Hickmann

Acusado de agredir a ex-esposa, Ana Hickmann, Alexandre Correa desistiu da ação de divórcio que solicitou à Justiça. O processo de separação, no entanto, segue em trâmite, com base em um requerimento da apresentadora.

Para o Estadão, o advogado do empresário, Enio Martins, explicou que o objetivo da decisão é servir como um “sinal de paz”. “Após o Alexandre ganhar o direito de visitar o filho, e a Ana perder o pedido de tratar o tema na Vara de Violência Doméstica, como gesto de um sinal de paz, de pacificação, ele realmente pediu a desistência do divórcio. Só que ainda tem o divórcio que está tramitando, [o] que ela [Ana] ingressou na Vara de Família", afirmou o representante.

Além da desistência, Correa também abriu mão da solicitação de guarda compartilhada do filho do casal, de 10 anos.

Recentemente, a Justiça transferiu o caso da Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para a Vara de Família. A mudança não favorece ou prejudica nenhum dos lados envolvidos no processo.

AGRESSÃO

No início de novembro, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o então marido, acusando-o de tê-la pressionado contra a parede e ameaçado lhe dar uma cabeçada, durante uma discussão.

O empresário, então, teria pressionado a apresentadora contra uma porta de correr, machucando seu braço e assustando o filho do casal.

Em um primeiro momento, Alexandre negou as acusações, declarando que não havia agredido a esposa. No entanto, após a formalização do caso, ele negou apenas as cabeçadas, admitindo que havia apertado o braço de Hickmann.