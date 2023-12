Padrinho de Thiaguinho e Fernanda Souza, Luciano Huck é criticado por elogio a Carol Peixinho

Luciano Huck deu o que falar na web durante o “Domingão” de ontem (3), no qual homenageou o cantor Thiaguinho, que recebeu no palco a família e a namorada, Carol Peixinho.

Padrinho de casamento do cantor com Fernanda Souza, o apresentador elogiou o novo relacionamento do amigo. "Fui padrinho do casamento de Thiago e de Fernanda, e tenho enorme carinho, gosto muito. Mas encaixar, encaixar mesmo, encaixou aqui”, disse Huck.

Veja também

“Sou muito feliz que vocês se encontraram. Cada vez que chego mais perto de você, gosto mais. Acho que você fez um bem para ele, e ele fez um bem para você", complementou o comandante do "Domingão".

O casamento de Thiaguinho e Fernanda durou de 2011 até 2019, quando os dois se separaram amigavelmente.

“Sem noção”

A fala de Luciano provocou reações diversas no público. “Luciano sem noção, hein? Cada relacionamento é único. Desnecessário esse comentário”, disse uma internauta no X (ex-Twitter).

“O dia em que as pessoas aprenderem a elogiar algo sem desmerecer o outro, o mundo explode", opinou outro.

Surpresas

No palco do Domingão, Thiaguinho recebeu Gloria Groove, interpretou grandes sucessos, e chorou ao ouvir histórias e elogios vindos do pai, irmã e amigos. “Parabéns, meu filho! Continue trilhando essa carreira. Eu te amo, Thiago. Deus te abençoe”, disse o pai.

“Agradeço à família que eu tenho. É muito sólida e me deu um respaldo. Minha irmã toma conta da minha carreira hoje. É uma honra poder representar essa educação, essa garra que meus pais tiveram", respondeu o cantor.